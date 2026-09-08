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Aydın’da kurtuluş coşkusu on binleri bir araya getirdi, Poizi sahneyi coşturdu

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, Atatürk Kent Meydanı'ndaki konserde kutlandı; on binler Poizi ile şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Aydın’da kurtuluş coşkusu on binleri bir araya getirdi, Poizi sahneyi coşturdu

Aydın'da kurtuluş kutlaması:

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserle coşkuyla anıldı. Etkinlik, Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi ve alana gelen on binlerce Aydınlı ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamaya katıldı.

Sahne ve program:

Gece boyunca marşlar ve yerel ezgilerle sürpriz anlar yaşandı. Programın öne çıkan ismi olan sevilen sanatçı Poizi, repertuarındaki şarkılarla geniş kitleleri coşturdu; performans sırasında meydanı dolduran vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser boyunca hem milli duygular hem de kutlama enerjisi ön plandaydı.

Katılım ve atmosfer:

Meydana akın eden vatandaşlar, ellerinde bayraklarla alanı renklendirdi ve kurtuluşun gururunu paylaştı. Etkinlik boyunca atmosferin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiği, sokakların ve çevre alanların coşkuya tanıklık ettiği gözlendi. Katılımcılar kutlamaların düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Konser sonrası alanda görülen yoğun katılımdan dolayı organizasyondan memnun kalan vatandaşlar, kutlamalara verdiği destek nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Gece, toplumsal hafızanın ve yerel dayanışmanın öne çıktığı bir anma olarak tamamlandı.

AYDIN&#039;IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ, ATATÜRK KENT MEYDANI&#039;NDA DÜZENLENEN...

AYDIN'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ, ATATÜRK KENT MEYDANI'NDA DÜZENLENEN KONSERLE COŞKUYLA KUTLANDI. ON BİNLERCE AYDINLI ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA KURTULUŞ COŞKUSUNA ORTAK OLURKEN, SEVİLEN SANATÇI POİZİ SESLENDİRDİĞİ ŞARKILARLA GECEYE RENK KATTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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