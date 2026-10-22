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Aydın'da mutfakta çıkan yangın evde küçük çaplı hasara yol açtı

Aydın Efeler'de Elifkent Sitesi'ndeki evin mutfağında çıkan yangın, sakinlerin müdahalesiyle söndürüldü; olayda ufak çaplı maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aydın'da mutfakta çıkan yangın evde küçük çaplı hasara yol açtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde mutfakta yangın

Efeler ilçesi 2196 sokak Elifkent Sitesi'ndeki bir evin mutfak bölümünde, yemek yapılırken yangın çıktı. Kısa süreli panik yaşanan olayda, ev sakinlerinin ilk müdahalesi yangının yayılmasını engelledi.

Müdahale ve çalışma:

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının ev sakinleri tarafından söndürüldüğünün belirlenmesi üzerine bölgedeki güvenlik kontrollerini ve soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Hasar ve son durum:

Yangında evde ufak çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı; olayda can kaybı veya ciddi yaralanma bildirilmedi.

MUTFAKTA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

MUTFAKTA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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