Aydın'da mutfakta çıkan yangın evde küçük çaplı hasara yol açtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde mutfakta yangın
Efeler ilçesi 2196 sokak Elifkent Sitesi'ndeki bir evin mutfak bölümünde, yemek yapılırken yangın çıktı. Kısa süreli panik yaşanan olayda, ev sakinlerinin ilk müdahalesi yangının yayılmasını engelledi.
Müdahale ve çalışma:
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının ev sakinleri tarafından söndürüldüğünün belirlenmesi üzerine bölgedeki güvenlik kontrollerini ve soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.
Hasar ve son durum:
Yangında evde ufak çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı; olayda can kaybı veya ciddi yaralanma bildirilmedi.
MUTFAKTA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
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