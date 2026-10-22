Konya'da sertifikalı tohumla kırmızı mercimeğe 3,6 milyon lira destek

proje ve dağıtım detayları:

Konya’nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde yürütülen Kırmızı Mercimek ile Bereketli Hayat Projesi kapsamında üreticilere sertifikalı tohum desteği sağlandı. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle hayata geçirildi ve bölgedeki kırmızı mercimek üretiminin artırılmasını hedefliyor.

Toplamda 3 milyon 600 bin lira bütçeyle yürütülen çalışmada, 39 bin kilogram kırmızı mercimek tohumu üreticilere ulaştırıldı. Dağıtım ve destek uygulamalarıyla bölgedeki tarımsal üretimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

hibe oranı, hedeflenen alan ve uygulama:

Proje, yüzde 75 hibe desteğiyle uygulanıyor. Bu kapsamda yaklaşık 3 bin 120 dekar alanın üretime kazandırılması planlanıyor. Beyşehir ilçesinde üreticilere toplam 30 ton kırmızı mercimek tohumu verildi ve yeni ekim sezonu öncesi çiftçiler tarlaya çıkmak üzere hazırlıklara başladı.

çiftçilerden gelen değerlendirmeler:

Beyşehir’in Sadıkhacı Mahallesi’nde uzun yıllardır kırmızı mercimek yetiştiren üreticiler, hem devlet desteğinin hem de son dönemdeki yağışların verime katkı sağladığını vurguladı. Yöre çiftçileri, mercimeğin yıllardır geçim kaynaklarından biri olduğunu belirterek sertifikalı tohum ve süregelen desteklerin üretimin devamı için önem taşıdığını ifade etti.

Projenin öncelikli hedefleri arasında sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmak, ekim alanlarını artırmak ve genel bitkisel üretime katkı sağlamak bulunuyor. Uygulama ile bölgedeki üretim kapasitesinin yükseltilmesi ve çiftçilerin gelirine olumlu etki yapılması amaçlanıyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR VE HÜYÜK İLÇELERİNDE KIRMIZI MERCİMEK ÜRETİMİNİ ARTIRMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN "KIRMIZI MERCİMEK İLE BEREKETLİ HAYAT PROJESİ" KAPSAMINDA ÜRETİCİLERE SERTİFİKALI TOHUM DESTEĞİ SAĞLANDI.