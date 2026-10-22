Kartepe'de cumhuriyetin öncü kadınları sanatla anıldı

Sergi Kartepe Sanat Evi'nde:

Kartepe Belediyesi, Cumhuriyet tarihine iz bırakan kadınların başarılarını sanatla buluşturan bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Dr. Medine Yıldırım Simoğlu tarafından hazırlanan "Cumhuriyet’in Öncü Kadınları" adlı kişisel poster sergisi, Kartepe Sanat Evi'nde ziyaretçileriyle buluştu. Sergi, Cumhuriyet dönemi kadın figürlerinin başarılarını grafik ve poster diliyle yorumlayarak geçmişle bugün arasında köprü kurmayı amaçlıyor.

Açılış ve ziyaretçi buluşması:

Serginin açılışına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman katıldı; Başkan Kocaman eserleri tek tek inceleyip sanatçıdan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Simoğlu'nu tebrik etti. Açılışa ayrıca Prof. Dr. İsmail Keskin (Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı), akademisyenler Doç. Dr. Suna Özgür Karaoğlan ile Dr. Öğr. Üyesi Asuman Daşdemir, sanatseverler ve vatandaşlar katıldı. Davetliler, eserler üzerinden serginin temalarını ve tasarım yaklaşımını yakından görme imkânı buldu.

Sergi süresi ve erişim bilgileri:

"Cumhuriyet’in Öncü Kadınları" kişisel poster sergisi, Kartepe Sanat Evi'nde 30 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak. Sergi, Cumhuriyet tarihine katkı sağlamış kadınların hikâyelerini görsel bir dille aktarırken, ziyaretçilere hem sanat hem de tarih perspektifi sunuyor.

KARTEPE SANAT EVİ’NDE AÇILAN “CUMHURİYET’İN ÖNCÜ KADINLARI” SERGİSİ, CUMHURİYET TARİHİNE İZ BIRAKAN KADINLARIN BAŞARILARINI SANATSEVERLERLE BULUŞTURURKEN, KİŞİSEL POSTER SERGİSİ 30 EKİM’E KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK.