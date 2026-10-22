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Turkcell'den yurt dışına çıkanlara yıllık ücretsiz 3 GB paketi

Turkcell, tüm faturalı abonelere 174 ülkede geçerli Global 3 GB paketini yılda bir kez ücretsiz sunuyor; BiP Seyahat'ten aktifleştirince 2 hafta geçerli.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Turkcell'den yurt dışına çıkanlara yıllık ücretsiz 3 GB paketi

Turkcell, faturalı müşterilerine yurt dışı için 3 GB hediye paket veriyor

Turkcell, yurt dışına çıkan bireysel ve kurumsal faturalı tüm abonelerine yönelik yeni bir kolaylık duyurdu. Şirket, seyahat sırasında iletişim ihtiyacını karşılamak amacıyla sağladığı Global 3 GB paketini yılda bir kez ücretsiz sunmaya başladı.

Paketin içeriği:

Sunulan Global 3 GB paketi 174 ülkede geçerli olacak. Paket kapsamında kullanıcılara 3 GB internet yanında 300 dakika arama/aranma ve 200 SMS hakkı da veriliyor. Hediye paket, aktif edildiğinde seyahat süresince kullanıma açılıyor.

Aktivasyon ve kullanım süresi:

Hediyeden yararlanmak isteyen aboneler paketlerini BiP Seyahat kanalı üzerinden aktifleştirerek paketi 2 hafta boyunca kullanabiliyor. İmkan, tüm faturalı hat sahiplerinin yılda bir kez faydalanabileceği şekilde düzenlendi.

Turkcell'in açıklaması:

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Turkcell Çözüm Gücü anlayışımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını önceden görüyor, hayatlarını kolaylaştıran çözümlerimizle yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da yanlarında oluyoruz. Kısa süre önce Turkcell Platinum müşterilerimizin ‘Tarifen Yurt Dışında Geçerli’ özelliğinden ücretsiz yararlanabildiği maksimum süreyi 7 günden 15 güne çıkartmıştık. Müşterilerimizin talebi doğrultusunda yurt dışı faydalarımızı genişlettik. Şimdi de 174 ülkede geçerli Global 3 GB paketimizi bireysel ve kurumsal tüm faturalı Turkcell’lilere yılda bir kez hediye ediyoruz. Ayrıca kullanıcılarımız dilerse seyahat öncesinde Turkcell Uygulaması’nda yer alan yapay zekâ destekli asistanımız Teknocan ile hat kontrollerini rahatça yapabiliyor. Müşterilerimizin hayatına değer katan çözümler sunmaya devam edeceğiz."

Turkcell'in açıklaması, şirketin yurt dışı iletişim avantajlarını genişlettiğini ve abonelerin seyahat öncesi kontrollerini uygulama içindeki asistanlarla kolayca yapabileceklerini vurguluyor.

TURKCELL PAZARLAMA VE DİJİTAL SERVİSLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MURAT AKGÜÇ

TURKCELL PAZARLAMA VE DİJİTAL SERVİSLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MURAT AKGÜÇ

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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