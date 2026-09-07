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Uzundere gölbaşı'nda yağış sonrası dere yataklarında tehlike, DSİ müdahale ediyor

Uzundere ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde sağanak sonrası iki yan derenin malzeme birikmesi taşkına yol açtı; DSİ iş makineleriyle tahliye yapıyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Uzundere gölbaşı'nda yağış sonrası dere yataklarında tehlike, DSİ müdahale ediyor

Erzurum'un Uzundere ilçesinde müdahale devam ediyor

Erzurum'un Uzundere ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış, bölgedeki iki yan derenin taşıdığı malzemelerin ana dere yatağında birikmesine neden oldu ve taşkın riskini artırdı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye intikal eden görevliler, olası can ve mal kaybını önlemek için çalışmaları hızlandırdı.

taşkının nedenleri ve yerel etkileri:

Mahalledeki yoğun yağış, yan derelerin getirdiği kum, çakıl ve organik materyalin ana dereyi tıkamasıyla suyun geri tepmesine yol açtı. Bu durum yolların ve bazı yerleşim alanlarının geçici olarak su altında kalmasına, yer yer tahliye gereksinimine ve ulaşımda aksamaya neden oldu. Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması, durumun daha da kötüleşmesini engellemek için öncelik kabul edildi.

DSİ'nin çalışmaları ve kullanılan ekipman:

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, dere kesitlerinin açılması ve su akışının yeniden güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla bölgeye iş makineleri sevk etti. Sahada 1 adet ekskavatör ve 2 adet kamyon ile temizlik ve tahliye çalışmaları yoğun şekilde yürütülüyor. Ekipler, birikmiş malzemelerin uzaklaştırılması, akışın yönlendirilmesi ve olası yeni risk noktalarının tespit edilmesi için aralıksız görev yapıyor.

Yetkililer, yürütülen çalışmalarda önceliğin vatandaşların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması olduğunu, müdahalelerin aynı titizlikle sürdürüleceğini bildirdi. Bölgedeki su tahliyesi sağlanana kadar ekiplerin sahadaki faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

ERZURUM’UN UZUNDERE İLÇESİNDE YOĞUN YAĞIŞ SONRASI MEYDANA GELEN TAŞKINA DEVLET SU İŞLERİ (DSİ)...

ERZURUM’UN UZUNDERE İLÇESİNDE YOĞUN YAĞIŞ SONRASI MEYDANA GELEN TAŞKINA DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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