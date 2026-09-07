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Dijital hayatı tek faturaya taşıyan paket: Turkcell One

Turkcell One, HBO Max'lı TV+, Netflix, Disney+, Amazon Prime ve diğer platformları tek paketle tek faturada sunuyor; abonelik yönetimini sadeleştiriyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Dijital hayatı tek faturaya taşıyan paket: Turkcell One

Turkcell One nedir:

Turkcell One, kullanıcıların farklı dijital aboneliklerini tek paket ve tek faturada bir araya getiren bir servis olarak konumlanıyor. Hizmet, HBO Max'lı TV+, Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium ile reklamsız YouTube, fizy Sesli Kitap, lifebox ve Wonjo Kids gibi popüler platformları bir arada sunuyor. Servise son olarak güçlü içerikleriyle Disney+ de eklendi.

Abonelikler, Turkcell Uygulaması üzerinden tarifeye eklenerek yönetilebiliyor; bu yaklaşım, farklı hesaplar ve değişen ödeme tarihleri gibi kullanıcıların sıkça karşılaştığı zorlukları azaltmayı hedefliyor.

Müşteri deneyimi ve Turkcell Çözüm Gücü:

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Turkcell One'ı şirketin "Turkcell Çözüm Gücü" stratejisinin somut bir adımı olarak tanımlıyor. Akgüç, "Müşteri deneyimini mükemmelleştirme seferberliğinde 2024’ten bu yana birçok yenilikçi çözümü hayata geçirdik" diyerek servisin kullanıcı ihtiyaçlarını zamanında yakalamaya odaklandığını vurguluyor.

Turkcell One, abonelikleri tek noktada toplarken kullanıcılara kolaylık sağlamayı ve "farklı abonelikleri ayrı ayrı yönetme" gereksinimini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu yapı, aynı zamanda tüketiciler için önemli bir tasarruf avantajı sunuyor.

Reklam, erişim ve önümüzdeki adımlar:

Servisin bilinirliğini artırmak amacıyla hazırlanan reklam filminde oyuncu Kerem Bürsin rol alıyor. Filmde Turkcell One’ın kullanıcı dostu tasarımı ve müzikten sinemaya kadar uzanan içerik dünyası eğlenceli bir dille anlatılıyor.

Akgüç, Disney+’ın eklenmesiyle Turkcell One dünyasının daha da genişlediğini belirterek, "Servis ile dijital içerik deneyimini daha sade, daha avantajlı ve daha erişilebilir hale getiriyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca Turkcell'in 5G altyapısıyla birlikte dijital deneyimi daha da hızlandırma hedefi vurgulanıyor; şirketin yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceği aktarılıyor.

Sonuç olarak Turkcell One, artan dijital içerik çeşitliliğinin getirdiği yönetim zorluklarını sadeleştirmeye odaklanan bir çözüm sunuyor ve kullanıcılara tek faturada, birleşik bir dijital içerik ekosistemi vadediyor.

TURKCELL PAZARLAMA VE DİJİTAL SERVİSLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MURAT AKGÜÇ

TURKCELL PAZARLAMA VE DİJİTAL SERVİSLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MURAT AKGÜÇ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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