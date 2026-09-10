Aydın'da okullar açılmadan güvenlik önlemleri güçlendiriliyor

eğitim güvenliği toplantısı:

Vali Dr. Osman Varol başkanlığında Aydın'da düzenlenen Eğitim Güvenliği Toplantısı'nda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi alınacak önlemler ayrıntılı şekilde ele alındı. Toplantıda öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerinin sağlanması temel hedef olarak belirlendi.

okul ve çevresi güvenliği:

Görüşmelerde okulların fiziki güvenliğine ilişkin tedbirler, giriş-çıkış kontrol mekanizmaları, çevre aydınlatması ve okul personeli ile iletişim protokolleri üzerinde duruldu. Ayrıca öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları ve rehberlik desteklerinin güçlendirilmesi planlandı.

servis ve trafik denetimleri:

Okul servislerine yönelik denetimlerin artırılması, sürücü belgelendirmesi ve araç güvenliği kontrolleri ile birlikte trafik akışının düzenlenmesine dair uygulama adımları tartışıldı. Yetkililer, servis denetimleri ile trafik tedbirlerinin koordineli biçimde yürütüleceğini vurguladı.

Toplantıya katılan kurum temsilcileri, alınan kararların yeni eğitim-öğretim döneminde uygulanması ve kurumlar arası iş birliğinin sürdürülebilir kılınması konusunda mutabık kaldı.

AYDIN’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİM GÖREBİLMESİ AMACIYLA ALINACAK TEDBİRLER MASAYA YATIRILDI.