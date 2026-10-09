Aydın'da sahte zeytinyağı operasyonu: kamyonette 5 bin 300 litre ele geçirildi

Aydın’da jandarmadan piyasa denetimi: ağır operasyon

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu Aydın-Denizli Karayolu üzerinde durdurulan bir kamyonette, halk sağlığını tehlikeye atabileceği belirtilen ürünler bulundu. Yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edilen taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

operasyon ve ele geçirilen ürünler:

Ekiplerin araçta yaptığı incelemede 5 bin 300 litre taklit zeytinyağı tespit edildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 600 bin TL olduğu bildirildi ve ele geçirilen tüm ürünlere el konuldu. Olayın gerçekleştiği yer olarak Köşk ilçesi, Aydın-Denizli Karayolu kaydedildi.

şüpheliler ve başlatılan işlemler:

Araçta bulunan M.O. (31) ve K.Ş. (52) isimli iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adli ve idari işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

kamu sağlığı ve denetimlerin önemi:

Taklit ve tağşiş ürünlerin piyasaya sürülmesi, tüketici sağlığı açısından ciddi riskler oluşturuyor. Bu tür operasyonlar, hem ekonomik suistimalleri hem de halk sağlığını korumayı amaçlıyor. Yetkililer, benzer vakalara karşı denetimlerin süreceğini ve tüketicilerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

AYDIN'IN KÖŞK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN DURDURULAN KAMYONETTE 5 BİN 300 LİTRE TAKLİT ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.