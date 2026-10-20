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Aydın'da üç günlük çember-146 operasyonunda 31 aranan kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın 15-17 Ekim 2026 tarihli Çember-146 operasyonunda 81 unsur ve 237 personelle eş zamanlı 31 şahıs yakalandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aydın'da üç günlük çember-146 operasyonunda 31 aranan kişi yakalandı

Aydın'da üç günlük çember-146 operasyonunda 31 aranan kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 15-17 Ekim 2026 tarihlerinde toplam 31 aranan şahsın yakalandığı bildirildi. Yapılan uygulamanın, bölgedeki huzur ve güvenin korunmasına yönelik sürdürülen çalışmanın bir parçası olduğu belirtildi.

operasyonun kapsamı:

Çember-146 kod adlı operasyon, eş zamanlı ve koordineli şekilde yürütüldü. Operasyona 81 unsur ve 237 personel katıldı; çok sayıda adreste eş zamanlı arama ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi.

yakalananların suç dağılımı:

Yakalanan şahısların ceza durumlarına göre; 2 kişinin 0-2 yıl, 9 kişinin 2-5 yıl ve 4 kişinin 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Suç niteliklerine göre ise 2 şahsın yağma, 1 şahsın hırsızlık, 1 şahsın uyuşturucu, 2 şahsın yaralama, 2 şahsın tehdit, 3 şahsın dolandırıcılık ve 4 şahsın diğer suçlardan arandığı, ayrıca 16 şahsın ifadeye yönelik arandığı açıklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ve toplum güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların devam edeceğini duyurdu.

AYDIN’DA 31 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

AYDIN’DA 31 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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