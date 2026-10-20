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Dostunun dükkanında 62 yıllık anıyı yaşatıyor

Safranbolu'da 80 yaşındaki Muzaffer Aydın, 62 yıllık dostu İsmail Turgut'un hatırasını yaşatmak için kızının isteğiyle dükkanı işletmeyi sürdürüyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:30

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dostunun dükkanında 62 yıllık anıyı yaşatıyor

62 yıllık bağın kaldığı yer:

Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Aslanlar mevkisindeki küçük bakkal, 62 yıllık bir dostluğun anılarını barındırıyor. 80 yaşındaki Muzaffer Aydın, yakın arkadaşı İsmail Turgut'un vefatının ardından, Turgut'un kızının isteğini kırmayarak dükkânı açık tutmaya devam ediyor. Büyük marketlere rağmen mahalle bakkalı, hem anıyı yaşatıyor hem de komşulara küçük ikramlar sunuyor.

arkadaşlığın başladığı günler:

Aydın, dostluğun 1960 yılında, henüz 10-12 yaşlarındayken başladığını anlatıyor. O dönem ayakkabı boyacılığı yaptığını, tanışmanın ise bir boya sandığı vesilesiyle gerçekleştiğini söylüyor. Aydın, o günleri şöyle dile getiriyor: 'İsmail Amca ile muhabbetim 1960 senesinde başlıyor. Ben o zaman daha 10-12 yaşlarındaydım. Aslanlar mevkisine boyacılığa gelirdim... Öylece samimiyetimiz başladı.' Bu anekdot, dükkânın mahalle hafızasındaki yerini gösteriyor.

dükkanın sürdürülen geleneği:

İsmail Turgut'un yaklaşık 5 yıl önce vefat ettiğini belirten Aydın, Turgut'un kızının 'babanın dükkanının kapanmaması' talebi üzerine işletmeyi üstlendiğini aktarıyor. Aydın, 'Ömrüm yettiği müddetçe bakıveririm' diyerek kararlılığını ifade ediyor. Dükkâna gelenlere fıstık ve incir gibi ikramlarda bulunuyor; yakındaki okuldan gelen öğrencilere ise bazı ürünleri indirimli veriyor.

Aydın, Turgut ve eşinin kendisine aileden biri gibi davrandığını vurguluyor: 'İsmail amca ve eşi beni anne baba gibi muhafaza ettiler. Her sıkıntılarımda arkamda oldular. Allah razı olsunlar derim. Her daim dualarımı eksik etmem.' Bu sözler, dükkanın sadece ticari bir yer değil, aynı zamanda bir dayanışma ve anma mekânı olduğuna işaret ediyor.

Safranbolu'daki bu küçük bakkal, mahalle bağlarını koruyan, uzun yıllara dayanan bir dostluğun somut mirası olarak varlığını sürdürüyor ve güncel yaşam içinde basit ama anlamlı bir geleneği yaşatıyor.

KARABÜK&#039;ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE YAŞAYAN 80 YAŞINDAKİ MUZAFFER AYDIN, 62 YILLIK DOSTU İSMAİL...

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE YAŞAYAN 80 YAŞINDAKİ MUZAFFER AYDIN, 62 YILLIK DOSTU İSMAİL TURGUT'UN VEFATININ ARDINDAN KIZININ RİCASINI KIRMAYARAK BAKKAL DÜKKANINI AÇIK TUTMAYA DEVAM EDİYOR. BÜYÜK MARKETLERE RAĞMEN VARLIĞINI SÜRDÜREN DÜKKANDA AYDIN, YARIM ASRI AŞAN DOSTLUĞUN HATIRALARINI YAŞATIRKEN MÜŞTERİLERİNE İKRAMLARDA BULUNMAYI DA İHMAL ETMİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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