Kütahya'da görev değişikliği: Zekeriya Ünal veda etti

Kütahya il kültür ve turizm müdürlüğünde görev değişikliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Zekeriya Ünal’ın Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine son verildi. Kararname, 20 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı; görevden alma işlemi 19 Ekim 2026 tarihli ve 2026/352 sayılı karar ile gerçekleştirildi.

Kararname ve yayımlanma:

Resmî Gazete kaydına göre görev değişikliği Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmileşmiş olup, kararın tarihi ve numarası resmi duyuruda yer aldı. İlgili süreçte kurum içi atama veya vekâlet bilgisi karar metninde belirtilmeyen hususlar arasındadır.

Ünal'ın veda mesajı:

Görevden ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından "Arz-ı Veda" başlığıyla paylaşım yapan Zekeriya Ünal, 14 Eylül 2026 tarihine işaret ederek o tarihte görevden affını istediğini açıkladı. Ünal mesajında şu ifadelere yer verdi: "14 Eylül 2026 Pazartesi günü gördüğüm lüzum üzerine bakanlığımdan görevden affımı istemiştim. İsteğim bugün neşvünema buldu. Büyük bir sorumluluk ve şerefle yürüttüğüm Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevimden ayrılıyorum. Hakkımda hayırlara vesile olsun."

Teşekkür ve muhataplar:

Ünal, görev süresi boyunca destek verenlere şükranlarını sundu. Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Kütahya valileri Musa Işın ve Ali Çelik, kamu kurumlarının yöneticileri, kültür, turizm ve sanat dünyası paydaşları, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Mesajında ayrıca hataları için özür diledi ve "Varsa eğer hakkımı helal eder, helallik diler, dua eder, dua beklerim. Allah’a emanet olunuz inşallah. Kalın sağlıcakla" sözleriyle veda etti.

ZEKERİYA ÜNAL