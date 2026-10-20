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Cizre'de sofra güvenliği için yoğun denetimler

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde hijyen, etiket ve tarih kontrolleri yapıyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Cizre'de sofra güvenliği için yoğun denetimler

Denetimlerin odağı:

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gıda kontrolörleri; üretim, satış ve toplu tüketim yapılan mekânlarda kapsamlı incelemeler gerçekleştirerek potansiyel riskleri belirliyor ve anında müdahalede bulunuyor.

Kontrollerde öne çıkan noktalar:

Denetimlerde gıda maddelerinin son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları, teknik-hijyenik şartlar ve etiket bilgileri tek tek kontrol ediliyor. Personel, üretim süreçlerinden depolamaya ve satışa kadar tüm aşamalarda uygunluğun sağlanmasına odaklanıyor; eksik veya uygunsuz uygulama tespit edildiğinde gerekli düzeltici işlemler uygulanıyor.

Vatandaşa güvence ve yaptırım:

Müdürlük yetkilileri, "Güvenilir gıda, sağlıklı toplum" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtiyor. Amaç, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesini sağlamak ve usulsüzlüklerin önüne geçmek; tespit edilen ihlallerde mevzuata uygun idari işlem ve yönlendirmeler yapılacağı bildirildi.

CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE GÜVENİLİR...

CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİ SAĞLAMAK AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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