Serik'te hasarlı kablo akıma neden oldu: 50 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Olayın gerçekleştiği yer ve zaman:

Olay, 18 Ekim tarihinde Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önündeki sundurma bölümünde bulunan elektrik kablosunun, yağmur nedeniyle ıslanan ve hasarlı kısmından sızan akıma kapılan Saniye Tat (50) yere yığıldı.

Olay yerinde müdahale ve adli süreç:

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Tat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemeyi yapan Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Defin işlemleri ve soruşturma:

Adli işlemler tamamlandıktan sonra cenaze ailesine teslim edildi ve Saniye Tat, Gebiz Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE YAĞMURDAN ISLANAN ELEKTRİK KABLOSUNDAKİ KAÇAK NEDENİYLE AKIMA KAPILAN 50 YAŞINDAKİ KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ.