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Tel örgüye çarpan minibüste üç gündür aranan inşaat ustası ölü bulundu

Çorum'da üç gündür kayıp olan inşaat ustası Ertan Saçan (48), tel örgüye çarpan minibüste baygın halde bulundu; kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:32

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tel örgüye çarpan minibüste üç gündür aranan inşaat ustası ölü bulundu

Çorum'da kayıp başvurusu yapılan usta minibüste ölü bulundu

Çorum'un Kuruçay mevkiinde, üç gündür kayıp olarak aranan inşaat ustası Ertan Saçan (48) tel örgüye çarpmış halde duran minibüs içinde baygın bulundu. Saçan için yakınları tarafından yapılan kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, minibüsteki hareketsiz kişi bir çoban tarafından fark edildi.

bulunduğu nokta ve ihbar:

Saçan’ın en son 16 Ekim’de Kale Mahallesi Lozanevler civarında görüldüğü tespit edilmiş, aile yakınlarının polise bildirmesiyle arama başlatılmıştı. Kuruçay mevkiinde hayvan otlatan bir çobanın, yol kenarındaki tel örgüye çarpmış şekilde duran 19 AE 784 plakalı minibüste bir kişiyi hareketsiz gördüğünü 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

hastanedeki müdahale ve otopsi:

Bölgeye ulaşan ekipler minibüste baygın halde bulunan kişinin kayıp olarak aranan Ertan Saçan olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Saçan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Saçan kurtarılamadı. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

inceleme ve soruşturma:

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, minibüsün bulunduğu çevrede çalışma yürüttü. Polis ekipleri ve olay yeri inceleme birimleri, olayın nasıl geliştiğine dair ayrıntıları belirlemek üzere soruşturma başlattı. Olayla ilgili resmi inceleme ve otopsi sonuçları bekleniyor.

ÇORUM&#039;DA KAYIP İHBARI ÜZERİNE 3 GÜNDÜR ARANAN İNŞAAT USTASI, TEL ÖRGÜYE ÇARPMIŞ MİNİBÜSÜNDE BAYGIN...

ÇORUM'DA KAYIP İHBARI ÜZERİNE 3 GÜNDÜR ARANAN İNŞAAT USTASI, TEL ÖRGÜYE ÇARPMIŞ MİNİBÜSÜNDE BAYGIN HALDE BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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