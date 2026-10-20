Sahte savunma sanayii şirketiyle dolandırıcılık: Bursa'da 1 tutuklama

operasyonun kapsamı ve yakalanma:

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, savunma sanayii alanında faaliyet gösterdiği izlenimi veren hayali bir şirket üzerinden vatandaşları dolandırdukları iddiasıyla iki şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda T.Y. ve K.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetin tespitlerine göre şüpheliler, kurdukları internet sitesi ve düzenledikleri imajla kurumsal iş insanı gibi göründü. Lüks ofis ve araçlarla dolaşma, özel korumalara sahip olma gibi unsurlarla güven tesis ederek muhtemel mağdurları kendilerine çekti.

adres aramaları ve ele geçirilen malzemeler:

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda polis ve asker kamuflajları, çelik yelekler, kelepçeler, biber gazları, telsizler ile birlikte mermi çekirdekleri ve boş ile dolu kovanlar bulundu. Aramalarda ayrıca çok sayıda dijital materyal ele geçirildi; bu materyallerin soruşturmada delil değerinde olduğu bildirildi.

dolandırıcılık yöntemi ve mağdurların durumu:

İncelemeler, şüphelilerin kamu kurumları ve kuruluşlarıyla bağlantılı oldukları izlenimini oluşturarak vatandaşlara çeşitli işler yaptırıp, bu işler karşılığında ödeme yapmayarak haksız kazanç sağladığını ortaya koydu. Ayrıca mağdurların alacaklarını devredilebilir ticari borç gibi gösterme çabası ve ödeme talep edenleri tehdit etme iddiaları soruşturmanın odağında yer aldı.

Soruşturma sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden K.Y. hakkında adli kontrol kararı verilirken, T.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve ele geçirilen dijital verilerin incelenmesi sürüyor.

BURSA'DA SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN HAYALİ ŞİRKET KURARAK VATANDAŞLARI DOLANDIRDIĞI ÖNE SÜRÜLEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.