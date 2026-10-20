Siverek'te istismar iddiası üzerine operasyon: 16 yaşındaki kızla ilgili 15 gözaltı

operasyon ve iddia:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir çocuğun istismar edilerek fuhşa zorlandığı yönündeki şikayet üzerine çalışma başlatıldı. İddiaya konu olan 16 yaşındaki kız ile ilgili yapılan başvurunun ardından emniyet birimleri harekete geçti.

gözaltılar ve yürütülen işlem:

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların işlemlerinin Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde devam ettiği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE, 16 YAŞINDAKİ BİR KIZ ÇOCUĞUNUN İSTİSMAR EDİLEREK FUHŞA ZORLANDIĞI İDDİASIYLA BAŞLATILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.