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Aydın'da ücretsiz sanat ve spor kurslarıyla güz dönemi başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz güz dönemi kurslarına kayıtlar başladı; zumba, pilates, müzik, takım sporları ve etütler 25 Eylül'e kadar açık.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Aydın'da ücretsiz sanat ve spor kurslarıyla güz dönemi başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güz dönemi programı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu önderliğinde düzenlenen güz dönemi etkinlikleri için kayıtlar başladı. Belediye, vatandaşları kültür, sanat ve sporun bir araya geldiği ücretsiz kurslarla buluşturmayı sürdürüyor. Program, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye hitap ederek hem fiziksel aktiviteyi teşvik etmeyi hem de yeni yeteneklerin keşfine olanak vermeyi amaçlıyor.

Kurs çeşitliliği ve katılımcı profili:

Etkinlikler kapsamında alanında uzman eğitmenler eşliğinde; basketbol, bale, pilates, satranç, zumba, jimnastik, gitar, masa tenisi, resim, akıl oyunları, voleybol, yoga, keman, bağlama, İngilizce, halk oyunları, koro ve ritim kulübü gibi birçok farklı branşta eğitim gerçekleştirilecek. Böylece çocuklar, gençler ve yetişkinler fiziksel sağlık, sanatsal ifade ve zihinsel gelişim alanlarında desteklenmiş olacak.

Etüt imkânı ve kayıt bilgileri:

Güz dönemi boyunca 2’nci sınıftan 8’inci sınıfa kadar olan öğrenciler için ayrıca etüt hizmeti sunulacak. Kayıtlar devam etmekte olup başvuru için son tarih 25 Eylül olarak belirlendi. Kurs ve kayıt detaylarına ulaşmak isteyenler www.aydin.bel.tr adresini ziyaret edebilir.

Belediyenin sunduğu bu ücretsiz program, hem bireysel becerilerin geliştirilmesine hem de toplumda spora ve sanata erişimin artırılmasına katkı sağlayacak nitelikte. Katılımcıların çok yönlü gelişimini hedefleyen etkinlikler, kent içi sosyal yaşamı canlandırmayı ve farklı yaş grupları arasında etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor.

İlgilenenlerin kayıt koşullarını ve kontenjan durumunu takip etmeleri öneriliyor; programın geniş branş seçkisi nedeniyle taleplerin yoğun olabileceği belirtiliyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA VATANDAŞLARI...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA VATANDAŞLARI KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN BİR ARAYA GELDİĞİ ÜCRETSİZ ETKİNLİKLERLE BULUŞTURUYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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