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Kula'nın huzurunda yeni sorumluluk: emniyet amiri Ayhan Camcı göreve başladı

Emniyet Amiri Ayhan Camcı, Ağrı'dan görevlendirilerek Secaattin Aktay'ın yerine Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Emre Koç

Kula'nın huzurunda yeni sorumluluk: emniyet amiri Ayhan Camcı göreve başladı

Kula ilçe emniyet müdürlüğünde yeni dönem

Kula'da yaklaşık 15 ay süredir İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Secaattin Aktay'ın tayininin çıkmasının ardından, yerine atanan Emniyet Amiri Ayhan Camcı resmen göreve başladı. Camcı, Ağrı'daki görevinden sonra ilçeye gelerek kurum personeliyle ilk temaslarını gerçekleştirdi.

göreve geliş ve ilk temas:

Camcı, emniyet teşkilatı personeliyle bir araya gelerek yürütülen faaliyetler, saha uygulamaları ve öncelikli güvenlik konuları hakkında bilgi aldı. Toplantıda personelin deneyimleri dinlendi ve yürütülen projelerin devamlılığı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

öncelikler ve açıklamalar:

Ayhan Camcı, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasının en büyük öncelik olduğunu vurguladı. Camcı, "Kula'da görev yapacak olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. İlçemizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışacağız. Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için mevcut çalışmalarımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Yeni amirin açıklamaları, Kula'daki asayiş ve suçla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini gösteriyor. İlçe emniyet müdürlüğü, vatandaş güvenliğini artırmaya yönelik uygulamaların sürekliliğini sağlamayı hedefliyor ve personel ile iş birliği içinde hareket edeceğini bildirdi.

KULA’DA YAKLAŞIK 15 AYDIR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPAN SECAATTİN AKTAY’IN TAYİNİNİN...

KULA’DA YAKLAŞIK 15 AYDIR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPAN SECAATTİN AKTAY’IN TAYİNİNİN ÇIKMASININ ARDINDAN, KULA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN EMNİYET AMİRİ AYHAN CAMCI GÖREVİNE BAŞLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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