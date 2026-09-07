Süleymaniye haziresinde Kanuni için dualar yükseldi

Sultan II. Süleyman olarak da anılan Kanuni Sultan Süleyman, vefatının 460’ıncı yıl dönümünde İstanbul’da kabri başında anıldı. Anma programı, Süleymaniye Camii haziresindeki türbede gerçekleştirildi.

Anma programı ve katılımcılar:

Programa, Büyükelçi Egemen Bağış, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca kabir başında dualar okunarak anmanın manevi atmosferi korundu.

Ziyaretçilerin sözleri:

Kabre dua etmeye gelen Yunus Koç törene ilişkin, "Hem öğle namazını hem de Mimar Sinan’ın yaptığı büyük eser camisinde kılmaya ve onun eserlerini yaşatıp, görmeye geldik. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Rabbim biz neslini de bu eserleri korumayı, onu anlamayı, onu bilmeyi, onların yaptıkları eserleri korumayı bizlere nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Nazmiye Biber ise törende duygusal anlar yaşadığını belirtti. Ziyaretçiler, hem ibadetlerini yerine getirdi hem de tarihi mirasa sahip çıkma vurgusu yaptı.

Program, anılan padişahın hatırasını yaşatma ve Süleymaniye Camii gibi tarihi eserlerin korunmasına dikkat çekme amacı taşıdı; dualarla gerçekleştirilen anma, katılımcıların ortak duygularını yansıttı.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN HAN VEFATININ 460’INCI YIL DÖNÜMÜNDE İSTANBUL'DA KABRİ BAŞINDA DUALARLA ANILDI.