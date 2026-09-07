Didim belediyesi parkları güvenli ve kullanışlı hale getiriyor

Didim'de park ve yeşil alanlarda kapsamlı bakım çalışmaları

Didim Belediyesi, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda vatandaşların güvenli ve konforlu zaman geçirmesini sağlamak üzere bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, kullanım kaynaklı yıpranmaları ve zararları tespit ederek, öncelikli müdahaleleri gerçekleştiriyor.

öncelik çocuk güvenliği:

Çocuk oyun alanları, çalışmaların merkezinde yer alıyor. Belediye ekipleri, çocukların yoğun kullandığı oyun gruplarındaki kırılma, gevşeme ve aşınma gibi sorunları gideriyor; gerek görülen durumda ekipmanlara yenileme işlemleri uygulanıyor. Bu müdahalelerle güvenli oyun alanları oluşturularak çocukların rahatça faydalanması hedefleniyor.

ortak kullanım ve donatılar:

Parklardaki oturma bankları, yürüyüş yolları ve diğer park donatılarına yönelik bakım işlemleri de düzenli şekilde yapılıyor. Zaman içinde kullanıma bağlı olarak yıpranan veya hasar gören banklar onarılıyor; gerekli yenileme çalışmalarıyla ortak kullanım alanlarının daha düzenli ve kullanışlı hale gelmesi sağlanıyor. Ekiplerin çalışmaları, parkların estetiğini ve kullanım kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, parkların toplumun her kesimi için önemli ortak yaşam alanları olduğunu vurgulayarak, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Gençay, "Didim’imizin her noktasında halkımızın güvenli, temiz ve düzenli alanlarda vakit geçirmesini önemsiyoruz. Özellikle çocuklarımızın kullandığı oyun gruplarının bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılması bizim için büyük önem taşıyor. Bunun yanında oturma banklarımız ve parklarımızda bulunan diğer donatıların da bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Amacımız, çocuklarımızın güvenle oynayabildiği, halkımızın huzurla vakit geçirebildiği parkları kentimize kazandırmak ve mevcut alanlarımızı koruyarak daha kullanışlı hale getirmek" dedi.

Belediye ekipleri, kent genelindeki park ve yeşil alanlardaki çalışmaları aralıksız sürdürecek. Yapılan bakım ve yenileme çalışmalarıyla Didim'de nitelikli ortak yaşam alanlarının korunması ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

DİDİM BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA HALKIN GÜVENLİ VE KONFORLU ŞEKİLDE VAKİT GEÇİREBİLMESİ AMACIYLA BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. ÇOCUK OYUN GRUPLARI, OTURMA BANKLARI VE PARK İÇERİSİNDE BULUNAN ÇEŞİTLİ DONATILARIN BAKIM VE ONARIMLARI BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.