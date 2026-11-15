Aydın'da üreticinin önceliği: verim, koruma ve doğru depolama

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile üreticiler bir araya geldi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantılarda, il genelindeki çiftçilerle üretimin güçlendirilmesi ve bilinçlendirme hedefleri çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı. Toplantılar, tarımsal üretim, verimlilik ve üreticilerin karşılaştığı sorunların yerinde tespiti amacını taşıdı.

Buluşmaların kapsamı:

17 ilçede eş zamanlı düzenlenen etkinliklerde bölgesel ve yöresel ürünler ele alındı. Özellikle incir, zeytin, kestane ve pamuk üretimine ilişkin teknik ve uygulamalı bilgiler paylaşıldı. Üreticilere incirin doğru şekilde kurutulması ve depolanması konusunda pratik öneriler verildi; soğuk zincir, nem kontrolü ve ambalajlama gibi kritik unsurlara dikkat çekildi.

Ayrıca, tarımsal kayıt ve ilaç uygulamalarına ilişkin bilgilendirmeler de yapıldı. Toplantılarda 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru ve kayıt süreçleri ile B-Reçete Uygulaması hakkında üreticilere yol gösterici açıklamalar sunuldu. Bu konuların amacı, destek mekanizmalarından yararlanma ile bitki sağlığı ve ilaç kullanımının kayıt altına alınmasını sağlamaktır.

Risk yönetimi ve sürdürülebilirlik:

Toplantılarda tarım ve orman alanlarının korunmasına yönelik tedbirler ön plana çıktı. Üreticilere orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler anlatıldı ve anız yakmanın önlenmesi konusundaki uyarılara yer verildi. Bu başlık altında yangın riskini azaltmaya yönelik pratik uygulamalar, alan koruma ve çevreye duyarlı üretim yöntemlerinin önemi vurgulandı.

Verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının benimsenmesi amaçlanarak, toprak yönetimi, sulama etkinliği ve zararlı yönetimi gibi konularda da üreticilere öneriler aktarıldı. Bu yaklaşım, hem ekonomik verimliliği yükseltmeyi hem de ekosistem sağlığını korumayı hedefliyor.

Üreticilerle etkileşim ve takip:

Buluşmalarda üreticilerin soruları yanıtlandı, talepleri ile önerileri alındı. Karşılıklı görüş alışverişiyle üreticilerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi. Müdürlüğün planı, tespit edilen sorunlar doğrultusunda uygulama ve takip mekanizmalarını güçlendirmek yönünde ilerliyor.

Sonuç olarak, Aydın genelinde yapılan bu buluşmaların hedefi, hem kısa vadede üreticilerin pratik sorunlarını çözmek hem de uzun vadede daha dirençli ve sürdürülebilir bir tarımsal yapıya geçişi desteklemektir.

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA 17 İLÇEDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞMALARDA ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELİNEREK TARIMSAL ÜRETİM, VERİMLİLİK VE ÇİFTÇİLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR ELE ALINDI.