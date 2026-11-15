Bilecik'te genç sosyal hizmet uzmanlarına bakanlık çalışmaları aktarıldı

bilecik'te üniversitede bilgilendirme

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4’üncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Politikalar dersine konuk oldu. Üniversitede gerçekleştirilen derste İl Müdürü İlhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetler, sosyal destek çalışmaları ve kurumun faaliyet alanları hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgi verdi.

ders içeriği ve uygulamalara ilişkin bilgiler:

İlhan, sosyal hizmet alanında yürütülen çalışmaların işleyişini ve uygulama süreçlerini örneklerle anlattı. Sunum sırasında kurumun destek modelleri, hizmet yönlendirmeleri ve saha uygulamalarının nasıl koordine edildiği üzerinde duruldu. Öğrenciler, mesleğin pratik yönleri ve kurum içindeki roller hakkında somut bilgi alma imkânı buldu.

soru-cevap ve mesleki deneyim paylaşımı:

Karşılıklı soru-cevap şeklinde ilerleyen derste öğrenciler, meslek hayatına ilişkin merak ettikleri konuları İlhan’a yöneltti. Öğrenciler, İlhan’ın saha tecrübeleri ve uygulamaya yönelik gözlemlerinden doğrudan faydalandı; yönlendirici öneriler ve mesleki beklentilere ilişkin değerlendirmeler aldı.

İl Müdürü Nejat İlhan etkinlikle ilgili olarak, sosyal hizmet alanında yetişen gençlerin bakanlığın çalışmalarını tanımasının ve mesleki deneyimlerden faydalanmasının önemini vurguladı. İlhan, geleceğin sosyal hizmet uzmanları olacak öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunmaya ve bilgi ile tecrübelerini paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

BİLECİK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ NEJAT İLHAN, BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 4'ÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL POLİTİKALAR DERSİNE KONUK OLDU.