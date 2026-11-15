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Bilecik'te belediye bahçesinden kadınların gelirine dönüşen hurma hasadı

Bilecik Belediyesi'nin sera kenarındaki 70 ağaçlı bahçesinden toplanan tonlarca cennet hurması, kadın kooperatifinde dilimlenip kurutularak satılacak.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:08

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bilecik'te belediye bahçesinden kadınların gelirine dönüşen hurma hasadı

belediye bahçesinden başlayan üretim kadınlara aktarılıyor:

Bilecik Belediyesi'ne ait seranın yanında yer alan bahçede yetişen cennet hurmaları, bu yıl da hasat edilerek ekonomiye kazandırılıyor. Hasada katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve ekip çalışanlarıyla birlikte yürütülen çalışmalar, üretimin yerelde değerlendirilmesini hedefliyor.

hasat ve işleme süreci:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı tarladan toplanan hurmalar, önce sınıflandırma ve kesim işlemine tabi tutuluyor. Ardından kadınların çalışacağı tesislere gönderilen ürünler, ince ince dilimlenip kurutma işlemlerinden geçiriliyor. Bahçede yer alan yaklaşık 70 ağaçtan elde edilen tonlarca hurma, böylece tüketime hazır hale getiriliyor.

kadın istihdamına ve yerel ekonomiye katkı:

İşlenen ürünlerin satışa sunulması sürecinde görev alacak olan Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, yeni bir gelir kapısı elde etmiş oluyor. Başkan Subaşı, belediye olarak kadın istihdamına ve yerel ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti; üretimin belediye ile kooperatif iş birliğiyle değerlendirilmesi, hem istihdam hem de katma değer yaratmayı amaçlıyor.

BELEDİYE BAŞKANI MELEK MIZRAK SUBAŞI

BELEDİYE BAŞKANI MELEK MIZRAK SUBAŞI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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