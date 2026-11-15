Bilecik'te belediye bahçesinden kadınların gelirine dönüşen hurma hasadı

belediye bahçesinden başlayan üretim kadınlara aktarılıyor:

Bilecik Belediyesi'ne ait seranın yanında yer alan bahçede yetişen cennet hurmaları, bu yıl da hasat edilerek ekonomiye kazandırılıyor. Hasada katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve ekip çalışanlarıyla birlikte yürütülen çalışmalar, üretimin yerelde değerlendirilmesini hedefliyor.

hasat ve işleme süreci:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı tarladan toplanan hurmalar, önce sınıflandırma ve kesim işlemine tabi tutuluyor. Ardından kadınların çalışacağı tesislere gönderilen ürünler, ince ince dilimlenip kurutma işlemlerinden geçiriliyor. Bahçede yer alan yaklaşık 70 ağaçtan elde edilen tonlarca hurma, böylece tüketime hazır hale getiriliyor.

kadın istihdamına ve yerel ekonomiye katkı:

İşlenen ürünlerin satışa sunulması sürecinde görev alacak olan Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, yeni bir gelir kapısı elde etmiş oluyor. Başkan Subaşı, belediye olarak kadın istihdamına ve yerel ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti; üretimin belediye ile kooperatif iş birliğiyle değerlendirilmesi, hem istihdam hem de katma değer yaratmayı amaçlıyor.

BELEDİYE BAŞKANI MELEK MIZRAK SUBAŞI