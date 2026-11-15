Atatürk anıtı önünde KKTC'nin 43. kuruluş yılı kutlandı

Törenin ayrıntıları:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa Girne Kapısı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleştirildi. Tören kapsamında anıta çelenk sunumu yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hazır bulundu. Üç yetkili de tören kapsamında Anıt Özel Defteri'ni imzaladı ve anıt önünde kısa anma ve değerlendirme konuşmaları yapıldı.

Katılımcılar ve protokol:

Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran gibi üst düzey askeri isimler ile TBMM ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Ayrıca KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir ve ana muhalefet partisi temsilcilerinden CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de törende yer aldı.

Yetkililerin anıt defterine yazdıkları ve mesajları:

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik ederken sergilediğiniz büyük kararlılık, cesaret ve ileri görüşlülük bizlere yol göstermeye devam etmektedir. İlke ve devrimleriniz, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve kendi kendini yönetme mücadelesine ilham kaynağı olmuştur. Verdiğiniz büyük mücadele, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine de her zaman yol göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, çağdaş değerlerinize olan bağlılığını kararlılıkla sürdürmekte ve açtığınız aydınlık yolda ilerlemeye devam etmektedir. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sonsuz minnetle anıyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise mesajında "Aziz Atatürk, Büyük Türk Milleti’nin ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının şanlı mücadelesinin en kıymetli eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43. kuruluş yıl dönümünü coşku ve gururla kutluyoruz. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!’ sözünden aldığımız ilhamla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenmesi, kalkınması ve uluslararası toplumda hak ettiği yere ulaşması için kararlılıkla çalışıyoruz. Anavatan ve Garantör Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün olduğu gibi gelecekte de Kıbrıs Türk halkının hürriyetinin, hukukunun, güvenliğinin ve refahının korunması yönündeki tarihi ve ahdi sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini huzurunuzda bir kez daha teyit ediyoruz. Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise törende şunları vurguladı: "Ebedi Başkomutanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43’üncü yıl dönümünde büyük bir coşku ve gururla huzurunuzdayız. 1963-1974 yılları arasında haksızlık ve zulme karşı varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkı, şanlı ordumuzun icra ettiği Kıbrıs Barış Harekatı ile hürriyetine kavuşmuş, 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanıyla da bu topraklardaki varlığını ve bağımsızlık iradesini devlet çatısı altında taçlandırmıştır. Bugün evrensel değerlere ve hukukun üstünlüğüne gönülden bağlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, mücahit Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak amacıyla her şartta görevimizi kararlılıkla yerine getirmekteyiz. Ruhunuz şad olsun".

Tören, resmi protokol konuşmaları, anıta çelenk sunumu ve şehitler ile gazilerin anılmasıyla son buldu. Katılımcılar, sloganlar veya ek etkinlikler yerine anma ve saygı çerçevesinde töreni tamamlayarak Cumhuriyet Bayramı ruhuna uygun bir kutlama gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 43’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.