Aydın’da yabancı yerleşimi hafif yükseldi, Suriyeli sayısında anlamlı düşüş görüldü

Aydın'da yabancı nüfus hareketleri

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre kentte ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısında hafif bir artış görülüyor. Turizm ve yaz nüfusu artışının etkisiyle 120 farklı ülkeden kişi Aydın'ı tercih ederken, geçici koruma statüsündeki Suriyeli nüfusunda ise belirgin bir azalma yaşandı.

ikamet izinli yabancılardaki değişim:

Resmi kayıtlar 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla il genelinde 10 bin 138 ikamet izinli yabancı bulunduğunu gösteriyor. İki yıl önce, 3 Ekim 2024 verilerinde bu sayı 9 bin 906 olarak kaydedilmişti. Böylece iki yıllık dönemde ikamet izni olan yabancı sayısı 232 kişi artarak yaklaşık %2 oranında yükseldi.

Suriyeli nüfusundaki azalış:

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısında ise ters yönde bir hareket var. 3 Ekim 2024'te kayıtlı 8 bin 333 Suriyeli varken, 1 Ekim 2026'da bu sayı 6 bin 522'ye geriledi. İki yıllık dönemde bin 811 kişilik azalış gerçekleşti ve düşüş oranı yaklaşık %21 olarak hesaplandı. Aydın'ın toplam nüfusu 1 milyon 172 bin 107 olarak kaydedilmiş olup, Suriyelilerin nüfusa oranı 0,55 olarak bildirildi.

Veriler, Aydın'ın hem yerleşim tercihleri hem de geçici koruma kapsamındaki nüfus dinamikleri açısından farklı eğilimler barındırdığını ortaya koyuyor. İkamet izniyle gelenlerin sayısındaki sınırlı artış ile Suriyeli nüfusundaki gerileme, kentin demografik yapısında gözle görülür ancak ölçülü değişimlere işaret ediyor.

AYDIN’DA İKAMET İZİNLİ YABANCI SAYISI SON İKİ YILDA YÜZDE 2 ARTARAK 10 BİN 138’E YÜKSELİRKEN, GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLERİN SAYISI İSE AYNI DÖNEMDE YÜZDE 21 AZALDI.