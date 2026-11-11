Didim'de 10 kasım: Atatürk'ün fikirleriyle geleceğe yürüyüş

Didim'de 10 Kasım anma programı

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 88’inci yıl dönümünde Didim Belediyesi Gençlik Merkezi'nde (DİGEM) düzenlenen özel bir programla anıldı. Etkinlikte kısa filmler, müzik ve sahne gösterileriyle Atatürk'ün yaşamına ve cumhuriyetin kuruluşuna dair kesitler sunuldu. Programa Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay de katılarak anma törenine destek verdi.

Programın öne çıkan bölümleri:

Etkinlik; Atatürk'ün hayatından bölümler içeren kısa filmler ve "Başöğretmene Mektup" sunumuyla başladı. Ardından Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir müzik performansı sahnelendi. Programda ayrıca zeybek gösterisi ile Kurtuluş Savaşı'nın müzikli anlatımlarla canlandırıldığı gösteriler yer aldı. Farklı sanat disiplinlerinin bir araya geldiği sunumlar, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı ve cumhuriyetin değerleri sanatsal dille yeniden vurgulandı.

Başkan Gençay'ın vurguları:

Törende konuşan Başkan Hatice Gençay, Atatürk'ün düşüncelerinin ve Cumhuriyetin kazanımlarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Gençay, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yalnızca 10 Kasım'da değil, fikirleriyle, mücadelesiyle ve bizlere bıraktığı değerlerle her zaman yaşatıyoruz" diyerek, cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmanın ve çağdaşlık bilincini çocuklara, gençlere aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu belirtti. Konuşmasında, "Atatürk'ün fikirleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Kendisini sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Didim'deki anma programı, katılımcılara tarih bilinci ve toplumsal sorumluluk hatırlatması yapan, sanatla yoğrulmuş bir anma olarak kayda geçti.

CUMHURİYETİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ARAMIZDAN AYRILIŞININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE DİDİM BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZİ’NDE (DİGEM) DÜZENLENEN ÖZEL PROGRAMLA ANILDI. KISA FİLMLER, "BAŞÖĞRETMENE MEKTUP" SUNUMU, MÜZİK DİNLETİSİ, ZEYBEK GÖSTERİSİ VE KURTULUŞ SAVAŞI’NI MÜZİKLE ANLATAN PERFORMANSLARIN YER ALDIĞI PROGRAMA DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY DA KATILDI.