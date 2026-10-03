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Aydın'da yeni spor kompleksi: 4 bin kişilik salon ve Sporcu Eğitim Merkezi yükseliyor

Aydın'da süren 4 bin kişilik spor salonu ve 65 yataklı Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalar sürüyor; tesis poligon, tırmanma ve antrenman alanları olacak.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Aydın'da yeni spor kompleksi: 4 bin kişilik salon ve Sporcu Eğitim Merkezi yükseliyor

şantiye incelemesi:

Aydın'da yapımı devam eden spor kompleksinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Aydın Valisi Dr. Osman Varol, şantiyeye giderek yetkililerden proje hakkında bilgi aldı ve devam eden imalatları yerinde inceledi.

İncelemede, şantiye organizasyonu ve iş programıyla ilgili bilgiler paylaşılırken, yapılan çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediği kaydedildi.

kompleksin özellikleri:

Projede yer alan en dikkat çekici unsur, 4 bin kişilik kapasiteye sahip spor salonu olacak. Kompleks bünyesinde ayrıca 65 yataklı Sporcu Eğitim Merkezi, atış poligonu, tırmanma duvarı ile antrenman ve fitness salonları bulunacak.

Tesisin tasarımında sporcu eğitimine ve konaklamaya ağırlık verildiği, farklı branşlarda idman ve hazırlık yapılabilecek çok amaçlı alanlar oluşturulduğu vurgulandı.

kente ve spora katkıları:

Kompleksin tamamlanmasıyla birlikte kentteki spor altyapısının güçleneceği, sporcular için eğitim, antrenman ve konaklama imkanlarının tek merkezde toplanacağı belirtildi. Bu durumun hem ulusal hem de bölgesel düzeyde spor faaliyetlerine destek sağlayacağı öngörülüyor.

Yetkililer, tesisin faaliyete geçmesiyle farklı branşlarda kullanım olanağı sunarak yerel spor ekosistemine uzun vadeli katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

AYDIN’DA YAPIMI DEVAM EDEN 4 BİN KİŞİLİK SPOR SALONU VE SPORCU EĞİTİM MERKEZİ’NDE ÇALIŞMALAR...

AYDIN’DA YAPIMI DEVAM EDEN 4 BİN KİŞİLİK SPOR SALONU VE SPORCU EĞİTİM MERKEZİ’NDE ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, VALİ DR. OSMAN VAROL ŞANTİYEDE İNCELEME YAPARAK SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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