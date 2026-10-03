Erciyes 38 FSK Osmaniye deplasmanından gollü galibiyetle dönüyor

maçın özeti:

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta karşılaşmasında Erciyes 38 FSK, deplasmanda Osmaniyespor Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup ederek üç puanı aldı. Mücadele erken dakikalarda Erciyes'in üstünlüğüyle şekillendi; Fatih Yiğit Şanlıtürk 14. dakikada fileleri havalandırdı ve konuk ekip ilk yarının kontrolünü ele geçirdi.

Osmaniyespor, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyarak toparlandı ve Ömer Şişmanoğlu (dk.68) ile 1-1'i yakaladı. Ancak ev sahibi ekipte dakika 74'te Yakup Alkan ile bir kez daha öne geçildi. Kalan bölümde Erciyes 38 FSK oyunu hızlandırıp hücuma yöneldi ve maçın kaderini değiştiren isim Çağrı Yağız Yasak oldu; 81 ve 86. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-2'ye taşıdı. Uzatma dakikalarında Berkay Ekici (dk.90+2) farkı açarak skoru 4-2 yaptı ve Erciyes dış sahadan galibiyetle döndü.

maçın kilit anları:

Karşılaşmanın dönüm noktası, Osmaniyespor’un öne geçme çabalarına karşı Erciyes’in hızlı ve etkili hücum reaksiyonları oldu. Özellikle Çağrı Yağız Yasak’ın ardı ardına gelen golleri takımın moralini yükseltti ve sezonun beşinci haftasında önemli bir deplasman zaferi getirdi. Hakem triosu Onur Can Dolğun, Abdulsamed Yeşilbaş, Berkin Çokal maçta görev yaptı.

kadrolar, değişiklikler ve disiplin:

Osmaniyespor FK: Ahmet Mert İslah, Emir Miray Köksal, Ahmet Baha Bilgin, (Enes Ertuğrul dk.84), Furkan Cöcü, (Muzaffer Asker dk.84), Murat Çaydemir, Ömer Şişmanoğlu, İsmail Karakaş, Mustafa İnan, (Muhammed Kıryolcu dk.46), Berkecan Çevik, (Yakup Alkan dk.65), Mustafa Yılmaz, Burak Yıldız, (Berke Çelik dk.5).

Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı, Utkan Gökçen, Ensar Bilir, (Hüseyin Kırıkçı dk.46), Halil Duman, Mehmet Eksik, (Berkay Ekici dk.77), Mikail Koçak, (Mehmet Tosun dk.77), Güney Gençel, Fatih Yiğit Şanlıtürk, (Seyit Ali Kahya dk.66), Osman Şahin, Artun Akçakın, İlkay İşler, (Çağrı Yağız Yasak dk.66).

goller: Ömer Şişmanoğlu (dk.68), Yakup Alkan (dk.74) — Osmaniyespor FK; Fatih Yiğit Şanlıtürk (dk.14), Çağrı Yağız Yasak (dk.81, dk.86), Berkay Ekici (dk.90+2) — Erciyes 38 FSK.

sarı kartlar: İsmail Karakaş, Mustafa Yılmaz, Emir Miray Köksal (Osmaniyespor FK); Halil Duman, Mikail Koçak (Erciyes 38 FSK).

Bu sonuçla Erciyes 38 FSK, ligde beşinci haftada dış sahada alarak moral tazeledi; Osmaniyespor ise evindeki maçta skor çevirmede son bölümdeki savunma zaafları nedeniyle üç puanı kaçırdı.

TFF 3. LİG 3. GRUP'TA MÜCADELE EDEN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ; LİGİN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNADIĞI MAÇTA OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ'NÜ 4-2 MAĞLUP ETTİ.