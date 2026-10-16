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Aydınfest sahneye çıkıyor: gençlere özel dört gün konser ve etkinlik

Aydınfest Gençlik Festivali, 26-29 Ekim'de Aydın Tekstil Park'ta ücretsiz konserler ve etkinliklerle 29 Ekim coşkusunu kutlayacak.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aydınfest sahneye çıkıyor: gençlere özel dört gün konser ve etkinlik

Aydınfest 26-29 Ekim'de Aydın Tekstil Park'ta gerçekleştirilecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncı kez düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında tekrar kent merkezinde buluşmaya hazırlanıyor. Geçmiş yıllarda yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan festival, bu yıl da ücretsiz konser ve etkinliklerle Aydınlılara dört gün boyunca eğlence sunacak.

Gün gün program:

Festival, 26 Ekim akşamı düzenlenecek Color Party ile başlayacak. İlk gün sahnede Teoman, Adamlar ve Mela Bedel yer alacak. 27 Ekim programında Gazapizm, Ankara Echoes ve Afra sahne alırken, 28 Ekim’de Fatma Turgut, Sagopa Kajmer ve M Lisa hayranlarıyla buluşacak. Festivalin son günü olan 29 Ekim’de ise Tuana, Emre Fel ve Blok3 Cumhuriyet coşkusunu Aydın Tekstil Park’ta paylaşacak.

Etkinlikler 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde Aydın Tekstil Parkta yapılacak; tüm konser ve ana etkinlikler halka açıktır. Organizasyon, kent merkezinde yoğun katılım beklerken ulaşım ve güvenlik düzenlemeleri de belediye tarafından koordine edilecek.

Belediye ve katılım çağrısı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, etkinliğe tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi: "Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını yine unutulmaz etkinlikler ile kutlayacağız. 29 Ekim kutlamalarımız Aydınfest ile başlayarak Cumhuriyetimizin ilanının 103’üncü yıl dönümüne kadar devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı coşkuya ortak olmaya, festivale katılmaya davet ediyorum".

Organizatörler, festivalin gençler başta olmak üzere ailelere, müzikseverlere ve farklı yaş gruplarına hitap eden bir program sunduğunu vurguluyor. Sahne performanslarının yanı sıra etkinlik alanında çeşitli interaktif aktivite ve gençlik odaklı etkinliklerin de yer alması planlanıyor.

Aydınfest, 29 Ekim kutlamalarının merkezi etkinliklerinden biri olarak şehirdeki kutlama takvimine renk katacak; ziyaretçilere ücretsiz konserler ve açık hava kutlamalarıyla dört gün boyunca kültür-sanat dolu anlar vaat ediyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 6’NCI KEZ DÜZENLENECEK OLAN AYDINFEST GENÇLİK...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 6’NCI KEZ DÜZENLENECEK OLAN AYDINFEST GENÇLİK FESTİVALİ, VATANDAŞLAR İLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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