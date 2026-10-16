Dolar 49,4270 -0,08%
Euro 55,7180 +0,34%
Bist 11.764,27 -2,54%
Altın Gram 6.654,73 +0,42%
EUR/USD 1,1247 +0,24%
Brent Petrol 105,85 -0,07%
--°

Yeni etap başladı: Çıldır havalimanı ticari uçuşlara hazırlanıyor

Çıldır Havalimanı'nda zemin etüdü, jeoteknik raporlar, zemin iyileştirme ve pist, apron, taksi yolu ile çevre yolu proje çalışmaları tamamlandı; üstyapı sonrası altyapı ihalesi yapılacak.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yeni etap başladı: Çıldır havalimanı ticari uçuşlara hazırlanıyor

Çalışmaların son durumu:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yaptığı açıklamada, Çıldır Havalimanı projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjdeyle hız kazandığını söyledi. Çerçioğlu, projenin teknik hazırlıklarında önemli aşamaların geride bırakıldığını ifade etti.

Teknik çalışmalar ve ihale aşaması:

Yetkililerden alınan bilgilere göre, altyapı ve üstyapı tesislerinin zemin etüdü, jeoteknik raporları ve zemin iyileştirme projeleri tamamlandı. Ayrıca pist, apron, taksi yolu ve çevre yoluna ilişkin proje çalışmaları da bitirildi. Çerçioğlu, 'Üstyapı tesislerinin proje çalışmaları tamamlandıktan sonra altyapı ihalesi yapılacaktır' dedi.

Beklenen etkiler:

Çerçioğlu, Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılmasının ulaşım, turizm ve ticaret alanlarında şehrin potansiyelini artıracağını ve ekonomiye önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Başkan, Aydın'a destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Projenin bir sonraki adımı olan üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak ihale süreci, havalimanının ticari işletmeye açılma takvimi ve bölge ekonomisine etkisi açısından belirleyici olacak.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: &quot;ÇILDIR HAVALİMANI İÇİN ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA İLERLİYOR&quot;

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: "ÇILDIR HAVALİMANI İÇİN ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA İLERLİYOR"

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nazilli'de kültür hayatına yeni soluk: Ahmet Şensan kültür merkezi için yıkım ba...
images

Gençlerle sınıfta ve sahada: başkan Oktay Yılmaz’dan eğitim ve spor vurgusu
images

Nilüfer'de İhsan Üren anısına düzenlenen şiir ödülünü Emin Kaya kazandı
images

Şehirleri afetlere karşı güçlendirecek yol haritası belirlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'tan Konya'ya uzanan silah ağı çöktü: operasyon sonucu bir tutuklama

Başakşehir'de kız öğrenci yurdu vurgusuyla reklam yapan kafe mühürlendi

Eyüpsultan’da otogar önünde alevlenen araç kameralara yansıdı

Midesinde 89 kapsül eroinle yakalandı: Bolu'da bir kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı