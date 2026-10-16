Yeni etap başladı: Çıldır havalimanı ticari uçuşlara hazırlanıyor

Çalışmaların son durumu:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yaptığı açıklamada, Çıldır Havalimanı projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjdeyle hız kazandığını söyledi. Çerçioğlu, projenin teknik hazırlıklarında önemli aşamaların geride bırakıldığını ifade etti.

Teknik çalışmalar ve ihale aşaması:

Yetkililerden alınan bilgilere göre, altyapı ve üstyapı tesislerinin zemin etüdü, jeoteknik raporları ve zemin iyileştirme projeleri tamamlandı. Ayrıca pist, apron, taksi yolu ve çevre yoluna ilişkin proje çalışmaları da bitirildi. Çerçioğlu, 'Üstyapı tesislerinin proje çalışmaları tamamlandıktan sonra altyapı ihalesi yapılacaktır' dedi.

Beklenen etkiler:

Çerçioğlu, Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılmasının ulaşım, turizm ve ticaret alanlarında şehrin potansiyelini artıracağını ve ekonomiye önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Başkan, Aydın'a destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Projenin bir sonraki adımı olan üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak ihale süreci, havalimanının ticari işletmeye açılma takvimi ve bölge ekonomisine etkisi açısından belirleyici olacak.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: "ÇILDIR HAVALİMANI İÇİN ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA İLERLİYOR"