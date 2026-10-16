Diyarbakır'da bilimsel buluşma: 5. Doğu Dahiliye Kongresi bölgesel iş birliğini güçlendirdi

kongreye genel bakış:

Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği tarafından düzenlenen 5. Doğu Dahiliye Kongresi, 16-18 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Kongre, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen dahiliye uzmanları, aile hekimleri ve akademisyenleri bir araya getirerek bölgesel bir bilgi ve deneyim paylaşım alanı sundu.

katılımcılar ve amaç:

Programa katılan İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, Diyarbakır'da son dönemde kongre katılımlarının arttığını vurguladı. Asiltürk'ün ifadesiyle: ‘’Çocuk hastalıklarından yan dallara, plastik cerrahiden acil cerrahiye, bugün de temel bilimlerimizin birisi olan dahiliyenin kongresi gerçekleştiriliyor. Tabii bu tür kongreler bilimsel altyapımızı ve bilimsel kültürümüzü ciddi anlamda artırıyor. Diyarbakır, bölgenin incisi. Bölgenin incisi olan bir yerde sağlık hizmetini sadece hasta muayenesinden ibaret görmemek, bilimsel ve akademik yayınlar çerçevesinde de değerlendirmek gerekiyor. Gerçekten Diyarbakır’ımız son zamanlarda çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bugün burada alanında en üst düzey hocaların bulunduğu, çeşitli illerden hatta yurt dışından katılımcıların olduğu iyi bir kongre gerçekleştireceğiz. Bu tür kongrelerin artarak devam etmesini umuyoruz. Bu anlamda İl Sağlık Müdürlüğü olarak desteğimizi sonuna kadar vermeye hazırız ve veriyoruz da. İnşallah bu tür kongreler artarak devam eder. Diyarbakır’ımızın bilimsel anlamda da dünyayla yarışır hale gelmesini umut ediyorum.'’

program ve öne çıkan konular:

Doç. Dr. İhsan Solmaz başkanlığındaki dernek, kongrenin amacını yereldeki dahiliye uzmanlarının bilgi ve birikimini güncellemek ve yeni nesil doktorlara aktarmak olarak özetledi. Solmaz, dernek kurulduğunda hedeflerinin Diyarbakır ve çevre illerden tüm dahiliye uzmanlarını bir araya getirmek olduğunu belirtti ve organizasyonun beşinci kez düzenlendiğini aktardı.

Kongre kapsamında düzenlenen 13 oturum boyunca konuşmacılar, günlük klinik pratiğe doğrudan ilişkin konuları ele aldı. Oturum başlıkları arasında hipertansiyon, diyabet, obezite ve kolesterol gibi yaygın iç hastalıkları ön plana çıkarıldı. Konuşmaların, bir dahiliye uzmanının günlük klinik uygulamalarına doğrudan katkı sağlaması hedeflendi ve program pazar günü öğlene kadar devam edecek şekilde planlandı.

Kongrenin düzenlenmesiyle Diyarbakır'ın hem bölgesel sağlık eğitiminde hem de akademik iş birliğinde ön plana çıkması ve bu tür bilimsel etkinliklerin artarak sürdürülmesi amaçlanıyor.

DİYARBAKIR’DA BEŞİNCİSİ DÜZENLENEN DOĞU DAHİLİYE KONGRESİ, TÜRKİYE’NİN FARKLI KENTLERİNDEN UZMAN DOKTORLARI VE AKADEMİSYENLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.