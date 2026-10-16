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Hürjet BİLİMFEST Kayseri'de duygusal karşılaşmaların odağı oldu

8’inci BİLİMFEST Kayseri’de sergilenen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, vatandaşların yoğun ilgisini çekti; yaşanan duygusal tepkiler yerli üretime gurur kattı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:35

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Hürjet BİLİMFEST Kayseri'de duygusal karşılaşmaların odağı oldu

Sergi ve katılım:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen 8’inci BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlikte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı de sergilendi ve fuar alanında yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçiler uçağın yanına gelerek yakından inceledi, bol bol fotoğraf çekildi ve HÜRJET ile ilgili sorular yöneltti. Gösterimde yerli üretime dikkat çeken unsurların sergilenmesi, katılımcılar arasında merak ve takdir uyandırdı.

Vatandaşların duygusal tepkileri:

Uçağı yakından görme imkanı bulan 74 yaşındaki Hasan Arslan duygusal anlar yaşadı. Arslan, "Allah, bunu yapan gençlerimizin, mühendislerimizin, devlet insanlarımızın işini rast getirsin. Elhamdülillah. Türk vatandaşı olarak, Türk millet olarak seviniyoruz. Rabbimize hamd-ü senalar olsun, ülkemizde üretiyoruz ve ordumuzun emrine veriyoruz. Rabbim devletimize, milletimize, ordumuza güç ve kuvvet versin. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi bozdurmasın. Çok gururluyuz. Çok duygulanıyorum. Geldim ve Hürjet’in güzelliğini gördüm. Rabbim ülkemize ve milletimize bunun daha iyilerini yapmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Arslan’ın sözleri, etkinlik alanında bulunan birçok ziyaretçinin de benzer duygular paylaştığını ve yerli savunma sanayinin toplumda yarattığı gururu gözler önüne serdi.

Festivaldeki diğer etkinlikler:

BİLİMFEST kapsamında düzenlenen etkinlikler yalnızca sergilere sınırlı kalmadı. Türk Hava Kurumu tarafından yapılan paramotor gösterisi ile Jandarma Ata ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) tarafından sunulan köpek gösterisi de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi ve programın çeşitliliğini artırdı.

Fuar boyunca ziyaretçilerin yoğun katılımı, hem teknolojiye hem de geleneksel gösterilere olan ilgiyi bir araya getirerek BİLİMFEST Kayseri’nin kapsamlı bir etkinlik olarak öne çıkmasını sağladı.

KAYSERİ&#039;DE DÜZENLENEN 8&#039;İNCİ BİLİMFEST KAYSERİ KAPSAMINDA SERGİLENEN HÜRJET JET EĞİTİM UÇAĞI...

KAYSERİ'DE DÜZENLENEN 8'İNCİ BİLİMFEST KAYSERİ KAPSAMINDA SERGİLENEN HÜRJET JET EĞİTİM UÇAĞI VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜRKEN, UÇAĞI GÖREN BİR VATANDAŞ DUYGUSAL ANLAR YAŞAYARAK, "TÜRK VATANDAŞI OLARAK, TÜRK MİLLET OLARAK SEVİNİYORUZ" DEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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