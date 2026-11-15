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Gödet Barajı'nda beklenmeyen misafir: günün tek balığı pelikana gitti

Gödet Barajı'nda balık tutmaya giden iki arkadaşın günün tek avı, davetsiz misafir pelikana gitti; balığın yeme anı cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 09:26

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Emre Koç

Gödet Barajı'nda beklenmeyen misafir: günün tek balığı pelikana gitti

Pelikanın beklenmedik ilgisi:

Karaman'ın Gödet Barajına balık tutmaya giden Mustafa Dursun (40) ve Fehmi Mustafa Kurşun (33), gün boyunca tuttukları tek balık nedeniyle sürpriz bir ziyaretle karşılaştı. Balık oltaya takıldığında yanlarına gelen pelikan, uzun süre bölgeden ayrılmadı. Arkadaşlar kuşa ekmek vererek yaklaşmaya çalıştı ancak pelikan ekmek yemedi, daha sonra tuttukları balığı kaptı ve yedi.

O gün boyunca yalnızca bir balık yakaladıklarını söyleyen Dursun, balığın küçük olduğu için önce suya geri bırakmayı düşündüklerini, ancak pelikanın izin vermediğini belirtti. Olay, iki arkadaşın beklemediği bir biçimde sona erdi; balık onların değil pelikanın oldu.

O anların görüntülenmesi ve tepkiler:

Pelikanın balığı kapıp yemesi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü kaydeden Kurşun, bunun tamamen anlık bir refleks olduğunu ve videonun arkadaşının isteği üzerine çekildiğini söyledi. "Pelikanın böyle bir şey yapacağı hiç aklımıza gelmemişti. Sadece balık maceramızdan bir anı kalsın istedik," dedi.

Kurşun, ikinci kez balık tutmaya gittiğini ve eğer yakaladıkları balık uygun büyüklükte olsaydı 18 aylık oğluna götürmeyi düşündüğünü anlattı: "Bir balık tutalım dedik, o da pelikana nasip oldu. Aslında tuttuğumuz balık belirli bir limitin üzerindeyse eve götürüp 18 aylık oğluma yedirmeyi düşünüyordum. Ama olmadı."

Ayrıca Kurşun, bölgedeki diğer balıkçıların da benzer durumlarla karşılaştığını duyduklarını, olaydan yaklaşık 10 dakika önce bir balıkçının onlara pelikanın yakalanan balıkları yediğini anlattığını belirtti. İkili yaşadıkları bu anı "40 yılda bir yaşanabilecek" türden bir hatıra olarak nitelendirdi ve gülümseyerek paylaştı.

Sonuç olarak, Gödet Barajı'ndaki kısa balık tutma seansı, beklenmedik bir yaban hayatı müdahalesiyle sonlandı; kaydedilen görüntüler iki arkadaş için unutulmaz bir anı olarak kaldı.

KARAMAN&#039;DA GÖDET BARAJI’NA BALIK TUTMAYA GİDEN MUSTAFA DURSUN (SAĞDAKİ) VE FEHMİ MUSTAFA KURŞUN...

KARAMAN'DA GÖDET BARAJI’NA BALIK TUTMAYA GİDEN MUSTAFA DURSUN (SAĞDAKİ) VE FEHMİ MUSTAFA KURŞUN, GÜN BOYU TUTTUKLARI TEK BALIĞI PELİKANA KAPTIRDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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