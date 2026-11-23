Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınkevler Mahallesi Yunusemre Caddesi üzerindeki bir parkta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu, kardeş olan E.M. (16) ve E.C.M. (20) bıçakla yaralandı.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi ve yaralı kardeşler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri olay çevresinde güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışıp olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA YARALANAN 2 KARDEŞ TEDAVİ ALTINA ALINDI.