Erdoğan: terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık ve uzlaşı önceliğimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin kapsamlı bir siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerleyeceğini, ancak bu meselenin siyasi şantaj aracı haline getirilmesine izin verilmeyeceğini' vurguladı. Erdoğan, muhalefeti 'siyasi aktivizm' ile suçlayarak, sürecin başarıya ulaşması için sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomi, bütçe ve büyüme öncelikleri:

Erdoğan, hükümetin temel hedefinin Türkiye'yi büyütmek, sanayisini geliştirmek ve halkın refahını artırmak olduğunu belirtti. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde uygulanan istikrarlı büyüme stratejisinin sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı, üretim kapasitesinin korunmasının birinci öncelik olduğunu aktardı. Önceki ay, 12'nci Kalkınma Planı esas alınarak güncellenen Orta Vadeli Program kamuoyuyla paylaşıldı ve 2027 bütçesinin çiftçi, işçi, esnaf, sanayici, çalışan ve emeklilerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi.

Erdoğan ayrıca bütçe görüşmelerinin Gazi Meclis'te devam ettiğini, ekonomide dayanıklılığın korunması ve güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi ve milletin gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetti. Muhalefetin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki tavrını eleştiren Cumhurbaşkanı, söz konusu görüntülerin hükümetle muhalefet arasındaki vizyon farkını ortaya koyduğunu, bazı aktörlerin 'şov ve nümayiş' dışında çözüm üretemediğini savundu.

Güven ve istikrarın ekonomik yansımaları:

Konuşmasında Türkiye'nin son yıllardaki ekonomik kazanımlarının temelinde güven ve istikrar bulunduğunu belirten Erdoğan, son 24 yılda hükümetlerin bu çerçevede pek çok engeli aştığını ve milletin güvenini boşa çıkarmamak için çaba gösterdiklerini dile getirdi. Geçmişteki zorluklara, 70'ler ve 90'ların sıkıntılarına işaret eden Cumhurbaşkanı, 'bu ülkenin 70 sente muhtaç bırakıldığı o kötü günleri' ve IMF kapısının çalındığı dönemleri hatırlattı.

Erdoğan, Gezi kalkışmasından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne, ekonomiyi hedef alan saldırılardan kanlı terör eylemlerine kadar birçok teşebbüsü püskürttüklerini, hayata geçirilen projelerle Türkiye'yi hak ettiği seviyelere taşıdıklarını söyledi.

Savunma sanayii ve teknoloji hamlesi

Erdoğan, savunma sanayisinde 'durma lüksüne sahip olmadıklarını' ve hedefin 'savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye' olduğunu vurguladı. Savunma alanındaki son gelişmeleri aktarırken Bayraktar KIZILELMA'nın TSK envanterine alınmasıyla Türkiye'nin insansız savaş uçağına sahip dünyadaki ilk ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca ASELSAN'ın 51'inci kuruluş yıldönümünde tanıtılan Ejderha adlı yönlendirilmiş enerji silahının 51 dronu aynı anda etkisiz hale getirmesini örnek gösterdi.

Bu gelişmelerin, mermi, mühimmat veya füze yerine ileri teknoloji ve mühendislik yeteneğini öne çıkardığını söyleyen Cumhurbaşkanı, savunma sanayisi çalışanlarının gayretine duyulan güvenin haklı çıktığını ifade etti. Erdoğan, bu adımların 'sadece birer başlangıç' olduğunu, daha gelişmiş ve güçlü projelerin takip edeceğini belirterek 'savunma sanayisinde durma lüksüne sahip değiliz' dedi.

Erdoğan, muhalefetin vizyonsuzluğu ile iktidarın kararlılığını karşılaştırırken, Cumhur İttifakı'nın bu değişim döneminde ülkenin güvencelerinden biri olduğunu kaydetti.

COP31 ve uluslararası diplomasi

Cumhurbaşkanı, Ekim sonu ve Kasım döneminde Türkiye'nin önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını aktardı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Liderler Zirvesi'nin Ankara'da başarıyla gerçekleştirildiğini ve ardından Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisi (COP31) ile ülkenin bugüne kadarki en büyük uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Erdoğan, COP31'in '1 milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla en geniş katılımlı COP zirvesi' olarak tarihe geçtiğini, 46 kararın oy birliğiyle kabul edildiğini ve Liderler Zirvesi'ne 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluştan toplam 102 lider ile 300'ü aşkın bakanın katıldığını ifade etti. Zirvenin medya ve saha organizasyonuna ilişkin rakamları da paylaşarak 3 bin 645 medya mensubu ve toplam 26 bin personelin görev yaptığını belirtti.

COP31'in ekonomi ayağında da verimli sonuçlar alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı, Çin ile yenilenebilir enerji iş birliğine yönelik yaklaşık 15 milyar dolar değerinde mutabakat zaptı imzalandığını, uluslararası kalkınma bankalarıyla toplam 5,1 milyar dolar tutarında finansman anlaşmaları yapıldığını aktardı. Ayrıca Suudi Arabistan ve Kanada ile enerji alanında iş birlikleri geliştirildiğini ve zirvenin Antalya'ya sağladığı 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketliliğin çarpan etkisiyle daha da büyüyeceğine inanıldığını söyledi.

COP31 vesilesiyle yürütülen diplomasi trafiğinde Katar Emiri Şeyh Temim ile İstanbul'da yapılan Yüksek Stratejik Komite toplantısı ve Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira ile görüşmeler de Cumhurbaşkanı tarafından aktarıldı. Erdoğan, bu temaslarda özellikle savunma sanayii iş birliklerine dair adımlar atıldığını belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecinin son durumu:

Terörsüz Türkiye sürecini 'ilmek ilmek dokunan; sabır ve kararlılıkla yürütülen bir devlet projesi' olarak tanımlayan Erdoğan, son iki yılda terör saldırıları nedeniyle tek bir vatan evladının hayatını kaybetmediğini vurguladı. Bu çerçevede Doğu ve Güneydoğu'da güvenlik ikliminin güçlendiğini, Mardin'den Diyarbakır'a, Hakkari'den Van ve Şırnak'a kadar ticaret, turizm, tarım ve sanayide canlanmanın başladığını söyledi. Diyarbakır'ın bu yıl 2 milyon ziyaretçiyle rekor kırmasının beklendiğini ifade etti.

Erdoğan, terörün ekonomiye yükünü de rakamla anlatarak 'son 40 yılda terör nedeniyle 2,3 trilyon dolarlık faturayı omuzlamış bir ülke' olduğunu belirtti ve sorundan kalıcı kurtuluşun hem ekonomik hem toplumsal kazanım sağlayacağını söyledi. Sürecin başarısı için her türlü fedakârlığın yapıldığını ve 'yüreğimizi, kalbimizi, hatta bütün gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız' dedi.

Hukuki ve idari adımlara da değinen Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı'nın siyasi parti grupları ziyaretlerini tamamladığını, İzleme Komisyonu için üye davet yazılarının gönderileceğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey başkanlığındaki kurulun çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Sahada ise Hakurk'ta 14 mağaranın boşaltılmasıyla Hakurk, Zap ve Metina bölgesindeki mağaraların büyük ölçüde temizlendiği bilgisini paylaştı.

Siyasi beklentiler ve uyarılar:

Erdoğan, terör sorununun tamamen ortadan kalkmasının diğer kronik meselelerin anında çözüleceği anlamına gelmediğini, ancak silah ve şiddetin devreden çıkmasının pek çok sorunun çözümünü kolaylaştıracağını söyledi. Türk siyasetinde '467 ruhunun' korunmasına dikkat çekerek, siyasetin özünün diyalog ve müzakere olduğunu, rekabetin ise mutabakata zemin hazırlaması gerektiğini vurguladı.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı, 'Bilhassa Terörsüz Türkiye sürecini olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerletme niyetindeyiz. Ama böyle bir meselenin siyasi şantaj aracı haline getirilmesine de izin vermeyiz. Muhalefet siyasi aktivizm değildir.' ifadeleriyle muhalefete yönelik eleştirisini sürdürdü. Sürece destek veren ve köstek olan tüm tarafların hesabını millete vereceğini belirterek, yol haritasına bağlı kalarak menzile varana dek sürecin kesintisiz devam edeceğini söyledi.

Son olarak Erdogan, fon meselesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü, ekonomi kurmayları, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurulların yoğun tempoyla çalıştığını; atılan adımların kamuoyuyla paylaşıldığını ve açıkladıkları yol haritası doğrultusunda meselenin en kısa sürede çözülmesini istediklerini ifade etti.

Not: Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında adı geçen kurum, proje ve sayısal veriler konuşma metninde geçen ifadeler doğrultusunda korunmuştur.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KABİNE TOPLANTISI'NIN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.