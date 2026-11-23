kaza ve müdahale

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, İzmit ilçesi Gökçeören Mahallesi sınırları içinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada kamyon ile otomobil çarpıştı. Olay, Kuzey Marmara Otoyolu T3 Tüneli İstanbul istikametinde gerçekleşti.

kaza yeri ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, çarpışmaya karışan araçlar 34 TA 3021 plakalı kamyon ile 60 ZK 477 plakalı otomobildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan üç kişi yaralandı.

yaralıların durumu ve hastanelere sevk:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanlarla hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananların isimlerinin M.K., A.K. ve H.K. olduğu açıklandı.

M.K. ve A.K. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne, H.K. ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, H.K.'nin entübe edildiğini ve durumunun ağır olduğunu bildirdi; M.K. ile A.K.'nin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

güvenlik ve soruşturma:

Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle tünel ve yol güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapıldı ve trafik akışı ekiplerin yönlendirmesiyle düzenlendi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NUN KOCAELİ GEÇİŞİNDE KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA YARALANAN 3 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU. HASTANEYE KALDIRILAN YARALILARDAN 1’İNİN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.