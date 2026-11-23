Edirne sarayı'nda ihya süreci

Osmanlı Devleti döneminin önemli merkezlerinden biri olan Edirne Sarayı'nda yürütülen ihya ve restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Müdürlüğü öncülüğünde sürdürülen müdahaleler, tarihi yerleşkenin mimari ve çevresel dokusunu koruyarak yeniden görünür kılmayı hedefliyor. Projenin odağında, sarayın tarihî kimliğini bütüncül biçimde ortaya çıkarmak yer alıyor.

çalışmaların kapsamı:

Bin 200 dönümlük geniş bir alanı kapsayan düzenlemeler yalnızca yapısal onarımlarla sınırlı kalmıyor. Restorasyon programında Cihannüma Kasrı ve Arz Odası gibi sarayın özgün bölümlerinin aslına uygun biçimde restore edilmesi, çevre düzenlemeleri ve sergileme alanlarının hazırlanması bulunuyor. Ekipler, yapıların taşıyıcı öğelerinden yüzey dokularına kadar ayrıntılı çalışma yürüterek uzun vadeli korunmayı sağlamaya çalışıyor.

turizm ve koruma hedefleri:

Çalışmaların bir diğer ayağında saray bahçeleri ve müzeler için planlanan düzenlemeler yer alıyor. Bu düzenlemelerle Edirne Sarayı'nın sadece tarihî bir yapı değil, aynı zamanda kapsamlı bir kültür ve ziyaretçi alanı haline getirilmesi amaçlanıyor. Tamamlandığında, yerleşkenin kentin kültür turizmine olan katkısının artması ve Edirne'nin tarihî kimliğinin güçlenmesi bekleniyor.

Projeyle ilgili gelişmeler ve restorasyonun yeni görselleri, sarayın resmi sosyal medya hesabı @edirnesarayi_ üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Yetkililer çalışmaların ilerleyişini yakın takibe alırken, amaçlanan sonuçların gelecek nesillere aktarılacak bir miras bırakmak olduğu vurgulanıyor.

OSMANLI DEVLETİ’NİN ÖNEMLİ TARİHİ MİRASLARI ARASINDA YER ALAN EDİRNE SARAYI’NDA İHYA VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR