kaza ve müdahale:

Bolu'da Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 16.30 civarında gerçekleşen kazada, elektrikli scooter ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre, elektrikli scooterı kullanan S.T., kavşakta dönüş yaptığı sırada, sürücüsü Y.Y. olan ve plakası 14 AAS 881 olan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle S.T. scooterın üzerinden düşerek yaralandı.

sağlık ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve polis müdahale etti. Hastaneye gitmeyi reddeden yaralıya sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın kesin nedenini belirlemek için görgü tanıklarının ifadelerini ve çevredeki kamera kayıtlarını inceliyor.

BOLU’DA ELEKTRİKLİ SCOOTER İLE HAFİF TİCARİ ARACIN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.