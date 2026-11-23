Sungurlu-Çorum kara yolunda kamyonet yangını:

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Sungurlu-Çorum kara yolunda meydana geldi. Sürücü A.K. yönetimindeki 60 NN 628 plakalı kamyonette seyir halindeyken yangın başladı.

sürücünün ihbarı ve ekiplerin müdahalesi:

Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

soruşturma ve güvenlik hatırlatması:

Yangının söndürülmesinin ardından bölgedeki güvenlik önlemleri alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, araç yangınlarında sürücülerin zamanında ihbar etmesinin ve olay yerini güvenli hale getirmenin hasarın azaltılmasında belirleyici olduğuna dikkat çekiyor.

ARAÇTA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ