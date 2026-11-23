Edremit'te sağanak yaşamı durma noktasına getirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gün boyu süren, havanın kararmasıyla birlikte şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gökgürültüsü eşliğinde bastıran yağış sokakları suyla doldurdu ve günlük yaşamda aksamalara yol açtı.

Birçok dükkanda su baskını yaşanırken, esnaf ve vatandaşlar kendi imkânlarıyla iş yerlerine gelen suyu engellemeye çalıştı. Kısa sürede yükselen su seviyesi nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda geçiş güçleşti.

etkiler ve müdahaleler:

İlçede yağış devam ederken ekipler teyakkuza geçti. Müdahale ekipleri su tahliyesi ve ulaşımı sağlamak için çalışma başlattı; kapanan yolların açılması ve zarar gören iş yerlerine önlem alınmasına yönelik girişimler yapıldı.

vatandaşların aldığı önlemler:

Vatandaşlar ve iş yeri sahipleri, mevcut imkânlarla suyu sınırlamaya çalıştı; bazı noktalarda taşınabilir bariyer ve pompa gibi önlemlerle müdahale edildi. Yağışın sürmesi, bölgedeki çalışmaların öncelikli olarak su tahliyesi ve ulaşımın sağlanması yönünde devam etmesine neden oldu.

Yağışın etkileri ve ekiplerin müdahalesi izlenmeye devam ediyor.

Edremit'te sağanak etkili oldu, sokaklar göle döndü