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Aydınlı Cansu Şeyhoğlu Dakar 2026'da millî takımı gümüş madalyaya taşıdı

Cansu Şeyhoğlu, Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları'nda Türk Milli Takımıyla gümüş madalya kazandı; Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başarıyı kutladı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Aydınlı Cansu Şeyhoğlu Dakar 2026'da millî takımı gümüş madalyaya taşıdı

Aydınlı sporcu millî takıma gümüş madalyayı kazandırdı

Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları'nda mücadele eden Cansu Şeyhoğlu, Türk Milli Takımı ile elde edilen ikinci sıra sonucu önemli bir başarıya imza attı. Senegal'de düzenlenen organizasyonda takımın elde ettiği gümüş madalyada Şeyhoğlu'nun katkısı öne çıktı.

Şeyhoğlu'nun performansı ve takım katkısı:

Yarışlar boyunca sergilediği mücadele ile dikkat çeken Cansu Şeyhoğlu, takımına sağladığı katkıyla Türkiye'yi Dakar 2026'da kürsüye taşıdı. Takım şeklindeki organizasyonlarda bireysel performansların toplu etkisi belirleyici olurken, Şeyhoğlu'nun rolü bu başarının merkezinde yer aldı.

Yerel yönetim ve kutlama:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olimpiyatta derece elde eden Cansu Şeyhoğlu, takımı ve antrenörü tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. Kurumun mesajı, sporcu gelişimine verilen desteğin ve bölgesel gururun altını çizdi.

Bu sonuç, hem Aydın için hem de Türk genç sporcuları açısından motive edici bir örnek teşkil ediyor. Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları'ndaki madalya, yerel ve ulusal düzeyde geleceğe dönük beklentileri güçlendiriyor.

DAKAR 2026 GENÇLİK OLİMPİYATLARI’NDA MÜCADELE EDEN CANSU ŞEYHOĞLU, TÜRK MİLLİ TAKIMI İLE GÜMÜŞ...

DAKAR 2026 GENÇLİK OLİMPİYATLARI’NDA MÜCADELE EDEN CANSU ŞEYHOĞLU, TÜRK MİLLİ TAKIMI İLE GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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