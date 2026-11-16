Kocaelispor, Fenerbahçe sınavıyla çıkışını perçinlemek istiyor

Kocaelispor fenerbahçe hazırlıklarını Körfez Brunga’da sürdürüyor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı için Körfez Brunga Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kaleci Onurcan Piri ile genç isim Mustafa Ege Bilim takımın hedefleri ve yaklaşan karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

takım hedefleri ve maçın önemi:

Onurcan Piri, ligde yakaladıkları ivmeyi sürdürme kararlılıklarını vurgulayarak, "Üst sıraları zorlayan bir takım haline geldik ve orada da kalıcı olmak istiyoruz" dedi. Piri, teknik ekibin maçlara yönelik uyarılarının ve hafta içi yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti: "Bizim için de önemli çünkü bir ivme yakaladık. Bu maç da o maçlardan birisi. Özellikle hocamızın da bizimle olan konuşmalarında belirttiği gibi kaybedecek çok şeyimizin olduğu bir maç bizim için."

taraftar desteği, hoca değişiklikleri ve genç oyuncular:

Kapalı gişe beklentisine işaret eden Onurcan, taraftar desteğinin takıma güç verdiğini söyledi: "Kapalı gişe oynayacağımızı düşünüyorum. Onların desteği bizim için çok önemli." Teknik direktör değişikliğine dair soruya kısa yanıt veren Onurcan, reaksiyon gösterecek takımlara karşı sadece performans üzerinden değerlendirme yapabileceğini belirtti ve ekledi: "Kazanan taraf olmak istiyoruz. 3 puanımızı alıp yukarılarda da yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz."

Genç oyuncuların yükselen performansına dikkat çeken Mustafa Ege Bilim ise, "Yükselen bir formumuz var. Takım içindeki havaya da yansıdı bu" diyerek önceliklerinin 3 puan olduğunu vurguladı. Bilim, süre aldığı her an maksimum katkı vermeye çalıştığını belirterek, "Sahada olduğum her dakika canımı dişime takmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca takım içinde kendisi gibi 5-6 genç oyuncunun hocanın desteğiyle düzenli idmanlara çıktığına değindi ve taraftarlardan stadı doldurmalarını beklediklerini söyledi.

Her iki oyuncu da sahada kazanma kararlılıklarının ön planda olduğunu, hedeflerinin elde edilecek sonuçlarla üst sıralardaki konumlarını sağlamlaştırmak olduğunu ifade etti. Kocaelispor, Fenerbahçe maçından alacağı sonuçla ligdeki ivmesini sürdürmeyi amaçlıyor.

KOCAELİSPOR'DA FENERBAHÇE MESAİSİ SÜRÜYOR