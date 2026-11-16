Dolar 50,3862 +0,08%
Euro 55,5021 +0,01%
Bist 11.899,57 +0,48%
Altın Gram 6.282,18 -0,21%
EUR/USD 1,1011 -0,15%
Brent Petrol 95,35 -0,51%
--°

Kocaelispor, Fenerbahçe sınavıyla çıkışını perçinlemek istiyor

Kocaelisporlu Onurcan Piri ve Mustafa Ege Bilim, Körfez Brunga Tesisleri'nde Fenerbahçe maçına hazırlandıklarını ve üst sıralarda kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kocaelispor, Fenerbahçe sınavıyla çıkışını perçinlemek istiyor

Kocaelispor fenerbahçe hazırlıklarını Körfez Brunga’da sürdürüyor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı için Körfez Brunga Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kaleci Onurcan Piri ile genç isim Mustafa Ege Bilim takımın hedefleri ve yaklaşan karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

takım hedefleri ve maçın önemi:

Onurcan Piri, ligde yakaladıkları ivmeyi sürdürme kararlılıklarını vurgulayarak, "Üst sıraları zorlayan bir takım haline geldik ve orada da kalıcı olmak istiyoruz" dedi. Piri, teknik ekibin maçlara yönelik uyarılarının ve hafta içi yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti: "Bizim için de önemli çünkü bir ivme yakaladık. Bu maç da o maçlardan birisi. Özellikle hocamızın da bizimle olan konuşmalarında belirttiği gibi kaybedecek çok şeyimizin olduğu bir maç bizim için."

taraftar desteği, hoca değişiklikleri ve genç oyuncular:

Kapalı gişe beklentisine işaret eden Onurcan, taraftar desteğinin takıma güç verdiğini söyledi: "Kapalı gişe oynayacağımızı düşünüyorum. Onların desteği bizim için çok önemli." Teknik direktör değişikliğine dair soruya kısa yanıt veren Onurcan, reaksiyon gösterecek takımlara karşı sadece performans üzerinden değerlendirme yapabileceğini belirtti ve ekledi: "Kazanan taraf olmak istiyoruz. 3 puanımızı alıp yukarılarda da yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz."

Genç oyuncuların yükselen performansına dikkat çeken Mustafa Ege Bilim ise, "Yükselen bir formumuz var. Takım içindeki havaya da yansıdı bu" diyerek önceliklerinin 3 puan olduğunu vurguladı. Bilim, süre aldığı her an maksimum katkı vermeye çalıştığını belirterek, "Sahada olduğum her dakika canımı dişime takmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca takım içinde kendisi gibi 5-6 genç oyuncunun hocanın desteğiyle düzenli idmanlara çıktığına değindi ve taraftarlardan stadı doldurmalarını beklediklerini söyledi.

Her iki oyuncu da sahada kazanma kararlılıklarının ön planda olduğunu, hedeflerinin elde edilecek sonuçlarla üst sıralardaki konumlarını sağlamlaştırmak olduğunu ifade etti. Kocaelispor, Fenerbahçe maçından alacağı sonuçla ligdeki ivmesini sürdürmeyi amaçlıyor.

KOCAELİSPOR&#039;DA FENERBAHÇE MESAİSİ SÜRÜYOR

KOCAELİSPOR'DA FENERBAHÇE MESAİSİ SÜRÜYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

inegöl Belediyespor'dan Ankara'da iki Türkiye derecesi
images

Rize’ye modern spor kompleksleriyle gençlere yeni imkanlar ve olimpiyat hedefi
images

Aydınlı Cansu Şeyhoğlu Dakar 2026'da millî takımı gümüş madalyaya taşıdı
images

izmir’de doğal vücut geliştirmede sıkı dopingle mücadele ve ilk organizasyonun y...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Berlin charlottenburg'ta 90 yıllık sığınak açık artırmaya çıkıyor

Gülistan Doku soruşturmasında aileye bilgi verilmemesi talimatı iddiası

Genç mucitlerden somut projelere: mskü'de teknoloji takımları buluştu

Erzurum'da belediyeden eşitlik hamlesi: yerel kurul ilk toplantısını gerçekleştirdi

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu