Rize’ye modern spor kompleksleriyle gençlere yeni imkanlar ve olimpiyat hedefi

bakanın rize ziyareti ve saha incelemeleri:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi program kapsamında geldiği Rize’de kentin farklı noktalarında yapımı süren spor tesislerinde incelemelerde bulundu. İlk durak, Reşadiye Mahallesi Sahil Dolgu Alanında inşa edilen çok amaçlı spor salonu oldu; Bakan Bak burada yetkililerden brifing aldı ve tesisin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Bakan Bak, açıklamasında Türkiye genelinde bir spor tesisi dönüşümü yaşandığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir futbolcu olması ve yıllarca spor yöneticiliği yapmış olmasından dolayı gerçekten Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır" dedi. Bakan, il ve ilçelerde uluslararası standartlarda salonlar, atletizm sahaları ve yüzme havuzları kazandırıldığını, Rize’de de gençlere daha modern ve ferah bir tesis kazandırdıklarını söyledi.

rize projeleri ve bölgesel yatırımlar:

Bakan Bak, Rize’deki yatırımları detaylandırırken bölgeye yönelik planları sıraladı. Söz konusu yatırımlar arasında Kalkandere, İkizdere ve İyidereye hizmet verecek yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatı, İkizdere’de geçen yaklaşık iki ay önce açılan futbol sahası ve içinde salon, kültür merkezi barındıracak yeni kompleksin ihalesinin yapılacağı yer alıyor. Ayrıca Çamlıhemşin, Hemşin, Fındıklı, Ardeşen ve Pazar gibi ilçelere de tesislerin yaygınlaştırılacağı belirtildi.

Bakan, bölgenin spor yeteneğine işaret ederek Rize’nin güreşte tarihte önemli bir yere sahip olduğunu hatırlattı ve bu alandaki yatırımlardan birinin de Kazım Ayvaz Güreş Eğitim Merkezi olduğunu vurguladı. Okul bahçelerine yapılacak halı sahalar ve spor salonlarıyla çocukların sporla buluşmasının hedeflendiğini belirtti.

Rize sahil dolgu alanındaki tesiste aileler için de düşünülmüş sosyal alanların bulunduğunu söyleyen Bak, tesisin önündeki kafeteryanın Rize Belediyesi ile işletileceğini, böylece ebeveynlerin çocuklarını getirirken dinlenip sohbet edebileceklerini kaydetti.

gençlik, sosyal riskler ve sporun rolü:

Bakan Bak, modern spor komplekslerinin gençleri dijital bağımlılık, uyuşturucu, alkol ve kumar gibi tehlikelerden uzak tutacak ortamlar sunduğuna dikkat çekti. "Gençlerimizin telefonunu bırakacakları, kendileriyle ve arkadaşlarıyla özgüven içinde müsabakalara, spora, antrenmana hazırlanacakları ortamları sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu yaklaşımın sporu tabana yayma hedefinin merkezinde yer aldığını belirtti.

Rize’nin gençlerine yönelik yatırım ve hizmetlerin amacının, sadece tesis inşa etmek değil; sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanarak devamlı spor yapan bir nesil oluşturmak olduğunu söyledi ve "Spor yapan bir gençlik istiyoruz" diye ekledi.

ulusal vizyon: 2027 avrupa oyunları ve spor turizmi:

Bakan Bak, Türkiye’nin 2027’de İstanbul’da düzenleyeceği Avrupa Oyunları çerçevesinde İstanbul ve diğer illerdeki tesis yatırımlarının sürdüğünü, ülke genelinde; Şırnak’tan Hakkari’ye, Ağrı’dan Van’a, Edirne’ye kadar pek çok noktaya tesisler yapıldığını belirtti. Bu yatırımların sadece profesyonel spor için değil, toplumun geniş kesimlerinin kullanımına yönelik olduğunu vurguladı.

Ayrıca Rize’de spor turizminin geliştirildiğini söyleyen Bak, buna örnek olarak Kaçkar by UTMB organizasyonunu ve iki hafta önce düzenlenen motosiklet etkinliğini verdi. Bu tür organizasyonların bölgeye Türkiye şampiyonaları, turnuvalar ve federasyon faaliyetleri getirdiğini anlattı.

Bakan, hedeflerinin Rize’den yeni olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları çıkarmak olduğunu tekrar dile getirerek, bu amaçla kulüplerin, valilik ve belediyenin koordinasyonuyla yatırımların sürdüğünü belirtti.

İnceleme sırasında Bakan Bak’a, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ile ilgili kurum amirleri eşlik etti. Bakan, tesislerin kısa sürede tamamlanmasını ve bölge gençliğine hayırlı olmasını diledi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, KENTTE YAPIMI DEVAM EDEN SPOR TESİSLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU