Karapınar'da meydanda hayat kurtaran kan bağışı kampanyası

karapınar'da mobil bağış noktası

Konya'nın Karapınar ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan kan bağışı tırıyla beş gün süreyle devam etti. Meydana kurulan tır, çevre sakinlerini bağışa teşvik etmek için halkla doğrudan temas kurdu ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

kampanyanın işleyişi:

Bağış olmak isteyen kişiler önce sağlık ekipleri tarafından muayene ve değerlendirmeye tabi tutuldu; uygun bulunanlardan kan alındı. Mobil tır, temel sağlık taramalarını yapabilecek ekipman ve personele sahip olarak meydanda hizmet verdi ve işlem sürecinin güvenli ve düzenli yürütülmesini sağladı.

sonuçlar ve katılım:

Kampanya beş günün sonunda başarıyla tamamlandı ve toplam 346 ünite kan bağışı gerçekleştirildi. Yerel katılımın yüksek olması, toplumun kan bağışına yönelik duyarlılığını gösterirken, benzer organizasyonların sürdürülebilirliği için olumlu bir işaret olarak değerlendirildi.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE TÜRK KIZILAY TARAFINDAN DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI İLGİ GÖRDÜ.