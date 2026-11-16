Dolar 50,3872 +0,08%
Euro 55,5302 +0,06%
Bist 11.856,92 +0,12%
Altın Gram 6.270,31 -0,40%
EUR/USD 1,1014 -0,12%
Brent Petrol 94,89 -0,99%
--°

Muğla'da felsefenin insan, hakikat ve gelecek tartışmaları yoğunlaştı

Muğla'da 16-17 Kasım 2026'da düzenlenen 'İnsan, Hakikat ve Gelecek Kongresi', Prof. Dr. İoanna Kuçuradi anısına filozofları ve akademisyenleri buluşturdu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Muğla'da felsefenin insan, hakikat ve gelecek tartışmaları yoğunlaştı

kongrenin çerçevesi ve amacı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Felsefe Kurumu ve Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi iş birliğiyle düzenlenen "İnsan, Hakikat ve Gelecek Kongresi" 16-17 Kasım 2026 tarihlerinde Menteşe ilçesindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlik, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi anısına yapıldı ve felsefi düşüncenin toplumsal yaşamdaki önemini öne çıkarmayı amaçladı.

kongrede ele alınan temel temalar:

Kongrede, insanın varoluşu, hakikat arayışı, etik değerler ve geleceğe dair felsefi perspektifler çok yönlü biçimde irdelendi. Açılış ve oturumlar boyunca katılımcılar, farklı disiplinlerden yaklaşımlarla insan-merkezli soruların güncel boyutlarını tartıştı. Oturumlar, kuramsal yaklaşımları uygulamalı ve toplumsal bağlamlarla ilişkilendirerek dinleyiciye geniş bir çerçeve sundu.

günlere göre konuşmacılar ve katkıları:

Kongrenin ilk gününde konuşmacılar arasında Prof. Dr. Bülent Gözkan, Prof. Dr. Şeref Halil Turan, Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Prof. Dr. Nebil Reyhani, Prof. Dr. Senem Kurtar ve Prof. Dr. Berfin Kart Tepe yer aldı. Bu oturumlarda felsefi kuramlar ile güncel etik ve hakikat söylemleri arasındaki ilişki ele alındı.

Kongrenin ikinci gününde ise Prof. Dr. Harun Tepe, Prof. Dr. Cemal Güzel, Doç. Dr. Barış Parkan, Dr. Öğretim Üyesi Burak Sayın ve Dr. Bekir Aşçı farklı alanlardaki değerlendirmelerini paylaştı; geleceğe yönelik düşünme biçimleri ve felsefenin toplumsal dönüşümlere katkısı tartışıldı.

muğla'da düşünce ve kültür açısından yankıları:

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği, kentin kültür, sanat, bilim ve düşünce yaşamına yönelik sürekliliğini vurguladı. Türkiye Felsefe Kurumu ile yapılan iş birliği, akademik bilgi birikiminin toplumla buluşturulması ve Muğla'nın bilimsel etkinliklerde önemli bir merkez haline gelmesi açısından önem taşıdı. İki günlük kongre, felsefenin insan yaşamındaki yerini ve geleceğin şekillenmesindeki rolünü disiplinlerarası bir perspektifle gündeme getirdi.

MUĞLA’DA DÜNYA FELSEFE GÜNÜ’NE ÖZEL ‘İNSAN, HAKİKAT VE GELECEK KONGRESİ&quot;

MUĞLA’DA DÜNYA FELSEFE GÜNÜ’NE ÖZEL ‘İNSAN, HAKİKAT VE GELECEK KONGRESİ"

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sarıgöl'de kış hazırlığı: TOBB destekli mont, ayakkabı ve çantalar teslim edildi
images

Ara tatilde de açık kalan yunusemre kütüphaneleri öğrencilerin hizmetinde
images

Tillo'da jandarma öğrencileri bilgilendirdi: 80 kişilik kapsamlı etkinlik
images

Genç mucitlerden somut projelere: mskü'de teknoloji takımları buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yurtbaşı belediye başkanı muhtarlarla bir araya geldi

Fidan Brüksel temaslarında Malta ile güvenlik ve bağlantısallık gündemini ele aldı

Bir ömür sonra yeniden evet: 93 ve 92 yaşındaki çift Ünye'de nikâh tazeledi

Ege'nin ilk diyabet teknolojileri merkezi İzmir'de hizmete girdi

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı