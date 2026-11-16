Muğla'da felsefenin insan, hakikat ve gelecek tartışmaları yoğunlaştı

kongrenin çerçevesi ve amacı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Felsefe Kurumu ve Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi iş birliğiyle düzenlenen "İnsan, Hakikat ve Gelecek Kongresi" 16-17 Kasım 2026 tarihlerinde Menteşe ilçesindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlik, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi anısına yapıldı ve felsefi düşüncenin toplumsal yaşamdaki önemini öne çıkarmayı amaçladı.

kongrede ele alınan temel temalar:

Kongrede, insanın varoluşu, hakikat arayışı, etik değerler ve geleceğe dair felsefi perspektifler çok yönlü biçimde irdelendi. Açılış ve oturumlar boyunca katılımcılar, farklı disiplinlerden yaklaşımlarla insan-merkezli soruların güncel boyutlarını tartıştı. Oturumlar, kuramsal yaklaşımları uygulamalı ve toplumsal bağlamlarla ilişkilendirerek dinleyiciye geniş bir çerçeve sundu.

günlere göre konuşmacılar ve katkıları:

Kongrenin ilk gününde konuşmacılar arasında Prof. Dr. Bülent Gözkan, Prof. Dr. Şeref Halil Turan, Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Prof. Dr. Nebil Reyhani, Prof. Dr. Senem Kurtar ve Prof. Dr. Berfin Kart Tepe yer aldı. Bu oturumlarda felsefi kuramlar ile güncel etik ve hakikat söylemleri arasındaki ilişki ele alındı.

Kongrenin ikinci gününde ise Prof. Dr. Harun Tepe, Prof. Dr. Cemal Güzel, Doç. Dr. Barış Parkan, Dr. Öğretim Üyesi Burak Sayın ve Dr. Bekir Aşçı farklı alanlardaki değerlendirmelerini paylaştı; geleceğe yönelik düşünme biçimleri ve felsefenin toplumsal dönüşümlere katkısı tartışıldı.

muğla'da düşünce ve kültür açısından yankıları:

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği, kentin kültür, sanat, bilim ve düşünce yaşamına yönelik sürekliliğini vurguladı. Türkiye Felsefe Kurumu ile yapılan iş birliği, akademik bilgi birikiminin toplumla buluşturulması ve Muğla'nın bilimsel etkinliklerde önemli bir merkez haline gelmesi açısından önem taşıdı. İki günlük kongre, felsefenin insan yaşamındaki yerini ve geleceğin şekillenmesindeki rolünü disiplinlerarası bir perspektifle gündeme getirdi.

MUĞLA’DA DÜNYA FELSEFE GÜNÜ’NE ÖZEL ‘İNSAN, HAKİKAT VE GELECEK KONGRESİ"