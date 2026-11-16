inegöl Belediyespor'dan Ankara'da iki Türkiye derecesi

İnegöl Belediyespor'dan Ankara'da iki derece

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2027 milli takım seçmeleri kapsamında düzenlenen Lider Boulder disiplinleri müsabakalarının ilk ayağı, 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Yarışmada İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış takımı önemli bir performans sergileyerek iki Türkiye derecesi kazandı.

müsabakaların akışı:

Organizasyonda Büyükler, Gençler, Genç A/B ve yıldızlar kategorilerinin mücadele ettiği konkursta İnegöl Belediyespor ilk gün dört sporcuyla finale kalmayı başardı. İkinci gün finallerde kıyasıya çekişme yaşandı; ekip sporcuları zorlu parkurlarda istikrarlı tırmanışlar sergiledi ve sıralamalarda üst sıralara yükseldi.

sonuçlar ve öne çıkan sporcular:

Geçen sezonun lider Türkiye şampiyonluğunu elde eden Bilal Eltutan, bu kez de Genç B kategorisinde birinciliğe ulaşarak şampiyon oldu. Aynı kategoride mücadele eden bir diğer İnegöl Belediyespor sporcusu Sefa Yaman ise üçüncü olarak kürsüye çıktı. Bu dereceler kulübün genç kategorilerdeki sürekliliğini ve rekabet gücünü gösteriyor.

Yarışmanın resmi adı olan TDF 2027 Milli Takım seçmeleri nitelikli sporcuların ön plana çıktığı bir sınav niteliğindeydi; elde edilen dereceler hem bireysel başarı hem de kulübün altyapı çalışmaları açısından değer taşıyor.

İnegöl Belediye Spor Kulübü'nün spor tırmanışında bu tür dereceler elde etmeye devam etmesi, kulüp antrenörlerinin ve sporcuların disiplinli çalışmasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Kulüp, bu yarışmadaki performansla ilerleyen seçme turlarında da adından söz ettirmeyi hedefliyor.

TDF 2027 MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ LİDER BOULDER DİSİPLİNLERİ MÜSABAKALARINDA İNEGÖL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ SPOR TIRMANIŞ SPORCUSU BİLAL ELTUTAN TÜRKİYE ŞAMPİYONU, SEFA YAMAN İSE TÜRKİYE 3’ÜNCÜSÜ OLDU.