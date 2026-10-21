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Aydınlı liseliler ADÜ kampüsündeki eğitim ve yaşam olanaklarını yerinde gördü

Nahit Menteşe Kız Meslek Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri ADÜ Merkez Kampüsü'nü ziyaret ederek fakülte, laboratuvar ve sosyal imkanları yerinde gördü.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Aydınlı liseliler ADÜ kampüsündeki eğitim ve yaşam olanaklarını yerinde gördü

ziyaretin amacı ve program:

İzmir dışından gelen lise öğrencileri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen tanıtım etkinlikleri kapsamında kampüs hayatını ve eğitim olanaklarını yakından inceleme fırsatı buldu. Nahit Menteşe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 11. ve 12. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde ADÜ Merkez Kampüsünü ziyaret etti.

eğitim birimlerinin tanıtımı:

Programda öncelikle Aydın Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere üniversitenin çeşitli akademik birimleri öğrencilere tanıtıldı. Bölüm temsilcileri, eğitim programlarının içerikleri, ders süreçleri ve mezuniyet sonrası kariyer olanaklarına ilişkin bilgiler sundu. Öğrenciler, programların yapılandırılması ve öğretim yöntemleri hakkında detaylı açıklamalar alma imkânı buldu.

uygulamalı eğitim ve altyapı ziyaretleri:

Ziyaret kapsamında öğrenciler laboratuvarları ve araştırma merkezlerini gezdi; böylece öğretim kadrosunun sunduğu teknik donanım ve fiziki imkanları yerinde görme şansı elde ettiler. Uygulamalı eğitim ve araştırma olanaklarının sergilendiği oturumlar, mesleki eğitimin sahaya dönük yönünü öne çıkardı.

Etkinlik ayrıca üniversitenin sosyal ve kültürel imkanlarına dair bilgilendirmeleri de kapsadı. Öğrenciler fakülte ve meslek yüksekokullarının eğitim altyapısını, kütüphane ve ortak kullanım alanlarını doğrudan gözlemleyerek üniversite yaşamının gündelik pratiklerini tanıdı. Bu deneyim, tercih aşamasındaki öğrenciler için somut bir değerlendirme zemini sağladı.

Katılımcılar, ziyaretin kendileri açısından verimli ve keyifli geçtiğini belirterek ADÜ’yü tercih etmeyi düşündüklerini ifade etti. Üniversitenin düzenlediği bu tür etkinliklerin, aday öğrencilerin bilinçli tercih yapmasına katkı sağladığı vurgulandı.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ), ÜNİVERSİTE ADAYI ÖĞRENCİLERİ KAMPÜS YAŞAMI VE EĞİTİM...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ), ÜNİVERSİTE ADAYI ÖĞRENCİLERİ KAMPÜS YAŞAMI VE EĞİTİM OLANAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN TANITIM ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA LİSE ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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