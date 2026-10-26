Hastaların hakları alışveriş merkezinde anlatıldı: Lokman Hekim Van Hastanesi bilgilendirdi

Etkinlik ve amaç:

Lokman Hekim Van Hastanesi, 26 Ekim Hasta Hakları Günü kapsamında Van AVM’de bir bilgilendirme standı açarak ziyaretçilere hasta hakları ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte hedef, hasta haklarının bilinirliğini artırmak ve toplumun sağlık hizmetleri süreçlerine ilişkin farkındalığını güçlendirmek olarak belirtildi. Standta verilen materyaller ve yapılan bilgilendirmelerle vatandaşların temel hakları hakkında açıklamalar yapıldı.

Katılımcılar ve organizasyon:

Etkinliğe hastane yönetimi ve birim sorumluları katıldı. Organizasyonda Genel Müdür Ömer Tok, Başhekim Uzm. Dr. Özerhan Özer, Destek Hizmetleri Müdürü Ferhat Çetinkaya, Hasta Hizmetleri Müdürü Eyyüp Çölçimen, Hasta Hakları Sorumlusu Hülya Eylem Durmaz ve Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Ozan Kılıç yer aldı.

Hastane yöneticileri, standı ziyaret eden vatandaşlarla yakından ilgilenerek soruları yanıtladı ve hasta hakları ile ilgili broşür, bilgilendirici dokümanlar gibi materyaller paylaştı.

Farkındalık vurgusu:

Etkinlik boyunca hasta haklarının önemi üzerinde durularak, bu konuda toplumsal farkındalığın artırılmasının sağlık hizmetlerinin kalitesi için hayati olduğu vurgulandı. Katılımcılar, bilgilendirme çalışmalarının halkın bilinçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Hastane yetkilileri, düzenlenen etkinliğin hasta hakları konusundaki bilinirliği artırma amaçlı çalışmalardan biri olduğunu ifade etti.

LOKMAN HEKİM VAN HASTANESİ, 26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA VAN AVM’DE BİLGİLENDİRME STANDI AÇARAK VATANDAŞLARA HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ.