İnegöl'de kışa hazırlık: kanal temizliğiyle sel riskine karşı operasyon

Kanal temizliği çalışması başladı:

İnegöl Belediyesi, kış mevsimi öncesi beklenen yağışlara karşı önlem almak amacıyla Kanal İnegöl hattında iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Çalışma, özellikle yağış esnasında su akışını engelleyebilecek birikintilerin giderilmesi ve kanalın kapasitesinin korunmasına odaklanıyor.

Operasyon, önümüzdeki yoğun yağış döneminde oluşabilecek sel ve su baskınlarını önlemeyi amaçlıyor. Temizlik kapsamında kanal içerisindeki zamanla biriken çamur tabakası ve su akışını olumsuz etkileyebilecek diğer unsurlar iş makineleriyle temizleniyor; bunun sonucunda suyun kanaldan hızlı ve düzenli olarak tahliye edilmesi hedefleniyor.

Ekiplerin öncelikleri ve koordinasyon:

Çalışmalar Mesudiye Mahallesi sınırlarında yoğunlaşırken, belediye ekipleri olası acil durumlara müdahale edilebilirliğini artıracak şekilde sahada görev yapıyor. İnegöl Belediyesi daha önce de kent genelinde BUSKİ'ye destek amacıyla rögar temizliği gibi çalışmalar yapmış; bu adımlar altyapının yağışlara karşı dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yaptığı açıklamada, "Yaşanabilecek yoğun yağışlara karşı bizler tedbirimizi alıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız kanal içerisinde güzel bir çalışma yaptılar. Daha önce şehrin farklı noktalarında BUSKİ’ye destek amacıyla rögar temizlikleri de gerçekleştik" diyerek yürütülen çalışmanın rutin tedbirler kapsamında olduğunu vurguladı.

Belediye yetkilileri, yapılan kanal temizliğinin kısa vadede su baskını riskini azaltacağını, uzun vadede ise düzenli bakım programlarıyla kentin yağış yönetimi kapasitesinin korunacağını belirtiyor. Vatandaşlara da benzer dönemlerde altyapı ve su tahliye hatlarına yönelik gözlemlerini belediyeye bildirme çağrısı yapıldı.

İNEGÖL BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİ BEKLENEN YAĞIŞLAR NEDENİYLE KANAL İNEGÖL’DE OLASI SEL VE SU BASKINLARINI ÖNLEMEK İÇİN İŞ MAKİNELERİYLE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.